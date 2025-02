«Golpearon la puerta una y otra vez y rompieron la cerradura con palancas»

La alerta vecinal logró el pasado viernes evitar un intento de okupación en Sestao. El suceso tuvo lugar pasadas las 21.00 horas en la calle La Iberia, donde se encuentra la parroquia San Miguel Arcángel, que dejó de ofrecer misas en 2022, durante la ... emergencia sanitaria, por una fuerte caída de fieles. Según fuentes municipales, «un vecino llamó a la Policía para avisar de que se habían juntado más de medio centenar de personas a la entrada del templo, que iban con una batucada y que, al parecer, trataban de forzar la puerta de acceso al recinto». Testigo de lo ocurrido fue Beni Motera, que vive frente al templo. «Desde el balcón lo vi todo. Golpearon varias veces la puerta y con una palanca rompieron la cerradura, qué vergüenza», apunta.

La mujer, sentada en un pequeño muro y cachava en mano, recuerda con pesar los hechos. «Me entraron unos nervios tremendos cuando escuché los golpes... Oí que decían '¡Venga, todos para dentro, a hacer fuerza!'. Querían meterse todos en la iglesia para que no se les pudiera echar», relata a este periódico. «Y eran más de 50 personas, se les oía venir desde la calle de arriba con la juerga –agrega–, pero no pensé que fueran a intentar entrar en la parroquia. No es normal».

Beni está sentada junto a su hermana, María, que espera que los asaltantes «no vuelvan a las andadas» y que el intento de okupación no se convierta en una costumbre. Según afirman, es la primera vez que alguien trata de allanar este espacio religioso, encajonado entre dos inmuebles de la calle La Iberia, en el barrio de Txabarri. Ella vive algo más alejada de este emplazamiento, por lo que no vio nada. «Uy, si me llego a enterar saco cubos de agua», comenta en tono jocoso. «El pobre San Miguel –el santo de esta parroquia– estaría acojonado», añade María sin pelos en la lengua.

Minutos después de recibir el aviso, dos patrullas de agentes con apoyo de la Ertzaintza se acercaron hasta la zona. Tras observar a decenas de personas intentando acceder a la iglesia, avisaron al responsable del local, perteneciente a la Diócesis de Bilbao, que, tras la alerta, interpuso una denuncia por el intento de okupación. «La mayor parte del grupo se marchó de forma voluntaria», señalan desde el Ayuntamiento, pero «dos o tres chavales» decidieron permanecer allí y la Policía los desalojó. La operación finalizó a las 01.30 horas del sábado.

Las hermanas Motera se muestran perplejas ante lo ocurrido. «La iglesia está cerrada, ¿qué iban a hacer ahí? La gente no respeta nada», señalan. Beni, además, destaca que los jóvenes llevaban consigo un perro y bebidas para hacer «botellones». «Eso sí, luego dejaron todo limpio de los vasos de plásticos que llevaban. A diferencia de cómo estaba, porque el templo está abandonado desde 2022», subraya la mujer. «Vienen los de la limpieza con la manguera y empujan la mierda para dentro de la valla, tal y como se ve ahora (con ramas, basura y algún escombro). Solo limpian el exterior».

Seguimiento

Desde la Diócesis han confirmado que «ya se han puesto las medidas de seguridad necesarias». Una actuación que se ha visto apoyada por la Policía Local, cuyos agentes «están haciendo un seguimiento, observando si no se ha forzado la cerradura, para que este episodio no vuelva repetirse», explican desde el Consistorio.

Vecinos de Txabarri organizados en la asamblea Burrunba confirmaron la autoría de los hechos en un comunicado en el que denuncian que el barrio «se hunde en el abandono». Tal y como recoge el escrito, «el viernes 31 de enero, tras realizar una kalejira contra la gentrificación y la especulación que nos expulsan de nuestro barrio, decidimos abrir la parroquia de San Miguel, un espacio más en desuso, y utilizarlo de forma popular».

Un plato de mal gusto para muchos vecinos, como Lope Díez. «No me gusta que hayan entrado en la iglesia, que vayan a un local municipal. Espero que no vuelva a ocurrir». Lo mismo opina Endika Vázquez: «Es necesario aplicar medidas políticas a alto nivel para que episodios así no sucedan».