El Gobierno central se compromete a eliminar 12 pasos a nivel en Zalla tras el arrollamiento mortal El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado en el Senado que están trabajando en los proyectos para suprimir estos cruces, que se unen a otra docena que ya se han proyectado quitar en Aranguren

Laura González Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:20

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha reafirmado desde el Senado la intención del Gobierno central de suprimir hasta 24 pasos a nivel en Zalla, tras el arrollamiento mortal del conductor de una furgoneta que se produjo la pasada semana.

La redacción del proyecto para eliminar doce de estos cruces, en el barrio de Aranguren, ya fue adjudicada por Adif este verano, por 1,4 millones de euros, una lista a la que ahora se suma otra docena más. «Estamos trabajando en los proyectos para suprimir otros doce pasos a nivel», indicó Puente, aunque precisando que el problema «no es fácil de resolver».

Estas palabras las pronunció durante la sesión de control al Gobierno, tras una pregunta del senador del PNV Igotz López sobre este asunto, que solicitaba «medidas urgentes para modernizar la línea ferroviaria» en Las Encartaciones. El ministro ha reconocido que el municipio es el que «más pasos a nivel» tiene de Euskadi, «y me atrevo a decir que de toda la red ferroviaria española», con hasta 34. «La solución no es sencilla. Si lo fuera, no se habría perpetuado durante décadas en ese entorno», ha declarado.