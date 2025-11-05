El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de uno de los 34 pasos existentes en el municipio. L. G.

El Gobierno central se compromete a eliminar 12 pasos a nivel en Zalla tras el arrollamiento mortal

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado en el Senado que están trabajando en los proyectos para suprimir estos cruces, que se unen a otra docena que ya se han proyectado quitar en Aranguren

Laura González

Laura González

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:20

Comenta

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha reafirmado desde el Senado la intención del Gobierno central de suprimir hasta 24 pasos a nivel en Zalla, tras el arrollamiento mortal del conductor de una furgoneta que se produjo la pasada semana.

La redacción del proyecto para eliminar doce de estos cruces, en el barrio de Aranguren, ya fue adjudicada por Adif este verano, por 1,4 millones de euros, una lista a la que ahora se suma otra docena más. «Estamos trabajando en los proyectos para suprimir otros doce pasos a nivel», indicó Puente, aunque precisando que el problema «no es fácil de resolver».

Estas palabras las pronunció durante la sesión de control al Gobierno, tras una pregunta del senador del PNV Igotz López sobre este asunto, que solicitaba «medidas urgentes para modernizar la línea ferroviaria» en Las Encartaciones. El ministro ha reconocido que el municipio es el que «más pasos a nivel» tiene de Euskadi, «y me atrevo a decir que de toda la red ferroviaria española», con hasta 34. «La solución no es sencilla. Si lo fuera, no se habría perpetuado durante décadas en ese entorno», ha declarado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  3. 3

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  4. 4

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  5. 5

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  6. 6

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump
  7. 7 Un siglo de menús entre obreros
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    Una plaga de ratas «grandes como conejos» en Santurtzi
  10. 10

    Zupiria admite que «ha cambiado su discurso» sobre la delincuencia en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno central se compromete a eliminar 12 pasos a nivel en Zalla tras el arrollamiento mortal

El Gobierno central se compromete a eliminar 12 pasos a nivel en Zalla tras el arrollamiento mortal