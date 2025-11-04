El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las actividades tendrán lugar en La Canilla y el Mercado de Abastos, aunque se trasladarán al polideportivo Zubialde en caso de mal tiempo. A. P.

Gigantes de Portugalete, Trapagaran y Ortuella llenarán de color la villa

El casco histórico acogerá el sábado una jornada festiva con bailes, kalejiras, teatro, juegos, talleres e hinchables

Diana Martínez

Portugalete

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:50

Comenta

Una fiesta a lo grande en Portugalete, donde este sábado se celebrará la tercera edición de la Erraldoi Eguna, una jornada en la que la comparsa de gigantes es la protagonista. «Este año tendremos una programación muy variada e interesante y con alguna actividad diferente», ha subrayado la edil de Cultura, Estíbaliz Freije. Además de los seis gigantes de la comparsa Zubira, que organiza la festividad, se contará con la participación de las figuras de Danetarako Danok (Trapagaran) y Polunpak (Ortuella).

Desde Trapagaran, los asistentes disfrutarán del minero 'Orkonera' y la molinera 'Ballerrota' –representan el trabajo en las minas y en los molinos–, el 'inglés' –en recuerdo de que gran parte del mineral se importó al extranjero–, la 'enfermera' –por el antiguo hospital del pueblo–, 'sorgina' –por las curanderas– y personajes de la mitología vasca como 'Tártalo' y 'Lamia'. Ortuella, por su parte, aportará los oficios antiguos de la época de la minería, como el herrero, la encartuchadora, el barrenador y la chirtera – las mujeres que trabajaban lavando arcilla para separar la chirta, un tipo de mineral de hierro–.

La jornada arrancará a las 10.00 horas con una kalejira de comparsas por las calles de la localidad jarrillera. A las 11.15, en La Canilla, las familias podrán disfrutar de juegos, talleres e hinchables. A mediodía tendrá lugar un baile de gigantes y a las 14.00, kalejira hasta el Mercado de Abastos, espacio donde continuará el programa durante la tarde. Los organizadores han recalcado que si el tiempo no acompaña se trasladarán las actividades al polideportivo Zubialde. A partir de las 15.00 habrá una comida popular, acto anual de menciones de honor, espectáculo de teatro y un concierto didáctico para acercar al público a conocer de primera mano y aprender sobre cómo se baila con los gigantes. La jornada acabará a las 19.30 con un 'kantu-poteo' por las calles del casco histórico.

Como novedad, este año se incluirán a los cabezudos en la festividad. Para ello, se hará una presentación previa el viernes a las 18.00 en el Mercado de Abastos, así como manualidades. Además, el centro cultural Santa Clara acogerá el jueves 13, a las 19.00, la presentación del libro 'Gigantes, cabezudos y gargantúa en Bizkaia', de Borja Romero y Aitor Santamaría. En esta misma instalación se podrán visitar los gigantes de Danetarako Danok, del 10 al 14 de este mes.

