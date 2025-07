Gatibu, Miss Caffeina y un tributo a Bruce Springsteen, confirmados para San Roque

E. C.

Diana Martínez Portugalete Jueves, 3 de julio 2025, 10:14 Comenta Compartir

A falta de conocerse la programación oficial, Portugalete ya tiene confirmados tres conciertos para las fiestas patronales de San Roque, que se celebrarán del 14 al 17 de agosto. Según ha podido saber este periódico, el escenario de La Canilla vibrará al son de la música de Gatibu, que añade la villa jarrillera a los destinos de su gira de despedida después de 25 años de trayectoria. Este grupo icónico euskaldun formado en Gernika tocará en el día grande de San Roque, el sábado 16 -la festividad del patrón de los portugalujos-.

La segunda actuación confirmada es la de Miss Caffeina, una banda de rock indie alternativa de Madrid que cautiva con su música única y energética fusionando elementos clásicos y contemporáneos. El grupo dará el pistoletazo de salida a las patronales de Portugalete, actuando la primera noche festiva.

No será la única banda en actuar esa primera noche. Según ha podido saber este periódico, el día 14 también hará vibrar al público Manel Fuentes & The Spring Team, el grupo tributo a Bruce Springsteen del conocido presentador de 'Crónicas Marcianas' y 'Tu cara me suena', Manel Fuentes. La inversión destinada a estos conciertos supera los 98.000 euros (IVA incluido).

Cartel

Se prevé que en los próximos días el Consistorio anuncie el resto de la programación para San Roque, que ya tiene cartel oficial. Diseñado por Asier Martínez de la Pera, un vecino que ha ganado el concurso en cinco ocasiones, la obra recoge una vista de algunos de los lugares más simbólicos de la villa durante las fiestas como la plaza del Solar, el kiosco, la ría o las calles del casco histórico. También refleja el ambiente festivo a través de personajes como dantzaris, txistularis, fanfarrias, cuadrillas, familias, etc. El autor ha recibido mil euros de premio.