Ganaderos de los montes de Triano acusan a la Diputación de poner en peligro sus negocios

La histórica lucha entre los ganaderos de los montes de Triano y la Diputación continúa. El pasado mes de noviembre la entidad foral anunció en Juntas Generales que la ordenanza que debe regular el uso de los pastos y el resto de las 600 hectáreas de terreno ubicadas entre los municipios de Abanto, Ortuella y Trapagaran estará lista a lo largo de este año. Los ganaderos siempre han reclamado que existen documentos oficiales que les otorgan el derecho de uso de los pastos, mientras que la institución foral defiende que está extinguido, lo que ha conllevado multas por el pastoreo y sus consiguientes protestas. Y dado que Triano está catalogado desde hace dos años como monte de titularidad pública, el Gobierno foral está obligado a elaborar un plan de ordenación específico que delimite el acceso para animales y su convivencia con los paseantes. El documento, que aún no ha visto la luz, ya tiene críticas de los ganaderos.

Representantes de la plataforma de Usuarios de los montes de Triano recalcan su rechazo a la nueva normativa desde el principio porque, según afirman, en la mesa de trabajo con los sindicatos para tratar las directrices que se incluirán en el plan de ordenación y gestión de los montes de Triano «no ha habido ni un solo representante de la Zona Minera», teniendo en cuenta que las explotaciones de esta comarca son distintas a las de otras zonas de Bizkaia como Gorbea y Orduña, donde predominan la ganadería a tiempo completo en vez de las de menor tamaño que hay en Triano, explica Javier Ugarte, uno de los afectados. De hecho, en la Zona Minera hay más de cien pequeñas explotaciones, de las que en torno a «treinta» usan los montes de Triano como zona de pastoreo. En total, «unas mil cabezas».

Criterio Las ayudas se otorgaban en función de las cabezas de ganado, pero ahora se verá el terreno

Quintana se muestra «muy preocupado» por las nuevas directrices de la Diputación, que «desacoplan las ayudas que se daban por los animales y que a partir de ahora se darán en función de las hectáreas, dando prioridad a quienes se dedican a esto con exclusividad. Y esto es una zona industrial, no hay tanto terreno para el pastoreo, por lo que no se le puede aplicar el mismo rasero que a otros terrenos». De hecho, sostiene, realmente cuentan con «80 hectáreas de pasto y unas 130 arbustivas». Por ello, una vez reciban el borrador de la ordenanza foral, los ganaderos pretenden «pelear» para que no se tenga en cuenta el «factor terreno que solo beneficia a las grandes explotaciones ganaderas y perjudican al pequeño ganadero de aquí. Está en peligro la pervivencia de la ganadería de la Zona Minera».

Esta tesitura alcanza también las tradicionales ferias agrícolas y ganaderas, como la de Ortuella. Y es que Ugarte, natural de este municipio minero, se niega a participar de nuevo en la próxima edición por la «falta de apoyo al sector primario». En ese sentido, destaca la reducción del número de cabezas de ganado presentadas y critica el modelo de ordenación del monte en el que también trabaja el Ayuntamiento, siguiendo la norma foral que «no ofrece soluciones para el ganadero mixto -quienes se dedican a tiempo parcial a este negocio-, el modelo mayoritario en la Zona Minera debido a la escasez de hectáreas de pasto».