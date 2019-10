La galaxia más cercana Los aficionados a la saga de 'Star Wars' no saldrán defraudados de una exposición única. / fernando gómez Barakaldo acoge una exposición de objetos originales, réplicas y dioramas de las películas de 'Star Wars' LUIS ALFONSO GÁMEZ Domingo, 20 octubre 2019, 11:50

Hay un pequeño trozo de la Estrella de la Muerte en Barakaldo. Fue parte de la miniatura de la estación espacial de combate que atacó el X-Wing de Luke Skywalker en 1977 en 'La guerra de las galaxias', rebautizada en 1981 como 'Una nueva esperanza'. El fragmento del arma destructora de planetas de Darth Vader es uno de los objetos originales de las películas de la saga de 'Star Wars' que se exponen hasta el 5 de enero en el pabellón municipal Serralta, en Lutxana.

«Lo compré hace dos años en una casa de subastas de internet especializada en coleccionismo cinematográfico», recuerda el empresario madrileño Alfredo Calles, propietario de la mayoría de las piezas de la muestra 'Una galaxia muy lejana...'. De 53 años y fan de la trilogía original –'La guerra de las galaxias', 'El Imperio contraataca' (1980) y 'El retorno del jedi' (1983)–, colecciona objetos relacionados con el universo creado por George Lucas desde hace casi 20 años. ¿Cuántas piezas tiene? «No lo sé», admite. Decenas pueden verse en la exposición organizada por EL CORREO y Spacio Natura, y patrocinada por el Ayuntamiento de Barakaldo.

«Empecé con un disfraz de Boba Fett. El que está en la exposición. Completarlo me llevó bastante tiempo porque entonces no era tan fácil encontrar piezas como ahora gracias a internet. Lo hice para mí, pero nunca me lo he puesto». Calcula que entonces confeccionar el disfraz del cazarrecompensas que debutó en 'El Imperio contraataca' podía exigir una inversión de cerca de 6.000 euros. «Ahora las cosas se han abaratado bastante». Le gustan todas las piezas de su colección y prefiere no destacar ninguna. Pero ahí están una cabeza de C-3PO, el dorado androide metomentodo, firmada por Anthony Daniels, una máscara de ewok usada en la tercera película y la enorme réplica –a tamaño natural– del repugnante Jabba en su palacio de Tattoine con Leia esclavizada.

Chewbaca vigila la entrada

La música de John Williams suena en el pabellón Serralta, donde los héroes de la Alianza Rebelde y La Resistencia miran al visitante desde grandes carteles. Han Solo, Leia, Luke, Rey, Jyn Erso, Poe Dameron, Finn... Junto a la taquilla, el pequeño R2-D2 comparte espacio con un jawa mientras Chewbacca, el wookiee copiloto del 'Halcón Milenario', vigila la entrada desde sus imponentes 2,15 metros. En el centro, Darth Vader, sobre el que parece orbitar la muestra. «Es el personaje alrededor del que gira la historia, el malo del cine preferido por mucha gente», dice Calles, que puntualiza que él no es «coleccionista de piezas de 10.000, 20.000 o 30.000 euros. No llego a eso».

La exposición se centra en material de las tres primeras películas, aunque también hay objetos de la infausta segunda trilogía –rodada entre 1999-2005– y de los nuevos títulos de la era Disney, que con 'El ascenso de Skywalker' previsiblemente cerrará en diciembre la historia familiar más famosa de la 'space opera'. No será el final de la franquicia, una máquina de hacer dinero, y tampoco puede descartarse que un Skywalker vuelva a empuñar una espada de luz; pero ya nada será igual. De hecho, para Calles nada es igual desde que Luke redimió a su padre en 'El retorno del jedi'. Ha visto las otras películas, todas, pero no le han emocionado. «Ninguna. Tengo piezas de todas ellas, pero de las que siempre quiero conseguir más es de las tres primeras».

'Una galaxia muy lejana...' es «una muestra de fans para fans», afirma. Hay autógrafos de muchos actores, incluido uno de Carrie Fisher embutida en el biquini metálico dorado que viste en la mansión del hampón de Jabba que Calles compró por internet el mismo día que murió la actriz, en diciembre de 2016. Un año antes, en réplica a los mojigatos molestos por el sensual atuendo que luce al inicio de 'El retorno del jedi', Fisher dijo: «Puede que haya algún padre en pánico preguntándose que les va a responder a sus hijos si le preguntan por qué llevo ese atuendo. Es sencillo. Que les diga que una babosa gigante me capturó y me obligó a usar ese estúpido biquini. Así que la maté porque no me gustaba y luego me cambié».

«Conseguir autógrafos no es tan difícil como parece», asegura el coleccionista. En las convenciones, los actores los firman previo pago. Los más baratos pueden costar 100 dolares. «Dicen que el de Harrison Ford, que me falta, cuesta 500», indica Calles, que tiene dedicados «To Alfredo» –y pueden verse en la exposición– los de David Prowse (Darth Vader), Kenny Baker (R2-D2), Paul Blake (Greedo) y Tim Rose (el almirante Ackbar), entre otros. Entre sables láser, cascos de soldados imperiales y un Han Solo congelado en carbonita, puede uno hacerse a la idea de cómo es la base rebelde del mundo helado de Hoth gracias a un enorme diorama, cedido por un amigo de Calles para la ocasión, que recrea la gran batalla del comienzo de 'El Imperio contraataca'.

Solo hay un personaje que se echa en falta en Barakaldo a pesar de que fue clave para la caída de la República Galáctica, Jar Jar Binks. Su ausencia es de agradecer porque el torpe gungan que Lucas se sacó de la manga en 1999 en 'La amenaza fantasma' para vender muñequitos es uno de los personajes más insoportables de la historia del cine y, como bien apunta Calles, «bastante cabreante».