Fiesta de Halloween, teatro, bailables, conciertos, gigantes y ochotes en Portugalete

Diana Martínez Portugalete Jueves, 2 de octubre 2025, 17:52

Portugalete entra en el otoño con un programa cultural repleto de actividades. Durante octubre y noviembre se podrá disfrutar de un centenar de propuestas para todos los públicos. Teatro, baile, cursos, talleres... Y no puede faltar la música, que «va a estar más presente que nunca», afirma la edil de Cultura, Estíbaliz Freije. Inaugura la temporada el joven pianista catalán Daniel Bertomeu, que a sus 16 años acumula premios a nivel nacional y mundial y ha ofrecido conciertos en Nueva York, Brujas y Bruselas, entre otros lugares. Su próxima actuación será este sábado, a las 19.30 horas, en la basílica de Santa María.

La programación musical continúa con los cuatro conciertos de la banda municipal de Portugalete –el primero será este domingo–; las veladas musicales en el anfiteatro –los días 10 y 11– con la cantautora Eva Martín y el grupo de blues Los Preachers; encuentros de agrupaciones locales en la basílica –7 y 8 de noviembre–; y un concierto del cantautor jarrillero Joseba Gotzon junto al otxote Lur Maitia de Bilbao, el 16 de noviembre en el colegio del Carmen.

Otra apuesta son las artes escénicas. Se retoma así la programación anual de teatro amateur para adultos y familiar, así como infantil. También se ofrecerá espacio para que artistas locales puedan mostrar su arte. Como es habitual, los mayores volverán a disfrutar de los tradicionales bailables, hasta el 12 de octubre en el kiosko y a partir del día 19, en el polideportivo Zubi Alde. Por otra parte, el centro cultural Santa Clara retoma su agenda con diferentes exposiciones, conferencias, talleres, presentaciones y cursos como de pintura, lengua de signos, entrenamiento de la memoria y conversación en inglés, entre otras propuestas. Los 'txikis' y jóvenes tendrán también a su disposición un taller para disfrutar el euskera y otro de robótica.

Una de las actividades estrella de la programación cultural para los jóvenes en la fiesta de Halloween, que se celebrará la noche del 31 de octubre. Los pormenores de la jornada se darán a conocer más adelante. Para terminar, la agenda también incluye propuestas organizadas por asociaciones locales. como la fiesta de la vendimia –que se celebra este sábado–, el festival Hiru Jauzitan Jaialdia, conciertos de corales, la fiesta de los gigantes y el festival internacional de ochotes. Los detalles de la programación se encuentran en la web municipal.

cultura

Teatros

Música

Halloween

Portugalete