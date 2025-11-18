Feria de Santo Tomás y la visita de Olentzero para impulsar el mercado de Barakaldo La asociación de comerciantes ABK centra su campaña de Navidad en la organización de varios actos para incentivar las compras en la plaza de abastos de la localidad

Laura González Barakaldo Martes, 18 de noviembre 2025, 18:51

Con el objetivo de ofrecer una experiencia real de mercado y atraer a la ciudadanía a la plaza de abastos municipal de Barakaldo, la asociación ABK ha organizado varias actividades con motivo de su campaña navideña. Entre ellas destaca la celebración de Santo Tomás, una jornada que se vivirá por tercer año en este lugar, pero será la primera vez de la mano de esta agrupación.

Será el sábado 20 de diciembre, y contará con catas gastronómicas, actividades, talleres y una recogida de juguetes y alimentos, en un rincón solidario que se habilitará para la ocasión. También habrá photocall navideño, un sorteo de productos y una visita muy especial, la de Olentzero. A partir del próximo día 2 de diciembre se colocará en el mercado un buzón para que los más pequeños puedan depositar sus cartas con deseos, y el carbonero las recogerá y atenderá a los niños. Ha confirmado ya su presencia para los días 20, 22 y 23 de diciembre.

Antes, los días 17, 18 y 19, se sortearán lotes de productos frescos cada día, con las compras que se realicen en los puestos. Este lugar se ha convertido en el primer mercado de toda Europa en incluir el bitcoin como forma de pago, un método que se ha estrenado este miércoles entre varios de los tenderos. «Para los 25 primeros que hagan compras con bitcoins les daremos premios directos sorpresa», han remarcado tanto Esther Magaz como Diana Santos, de ABK.

Decoración de escaparates

El día 2 el mercado de abastos estrenará decoración navideña, una iniciativa que esta agrupación de comerciantes de Barakaldo pondrá en marcha también en todos los establecimientos de la localidad, con la VI edición del concurso de escaparates. Con temática libre, el plazo para inscribirse estará activo hasta el 30 de noviembre.

Luego, del día 1 hasta el 26 de diciembre, las tiendas y negocios deberán de permanecer decorados, todo ello con el objetivo de «dar más visibilidad, más color y calor a las calles». Habrá premios en juego para los tres mejores, en total 550 euros. Un jurado de expertos valorará diversos aspectos, como la estética, el diseño, el montaje y la originalidad. También se abrirá una votación online para los vecinos, en la web de ABK. Entre quienes se animen a elegir el mejor, se sortearán vales para canjear en la compra de productos.