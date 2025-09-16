El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La cita incluirá premios al mejor txakoli y al ganado. P. U.

La feria agrícola de Muskiz acogerá 70 puestos y 225 cabezas de ganado

El evento, que se celebrará este domingo en la plaza de San Juan, contará con un espacio para poner en valor el comercio local

Diana Martínez

Muskiz

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:15

Lo mejor del agro vasco se dará cita en Muskiz este domingo. La plaza de San Juan acoge la 41 edición de su tradicional feria agrícola y ganadera, con todo tipo de productos de 'kilómetro cero'. Frutas, hortalizas, miel, chacinería, pan, repostería y una amplia muestra de quesos podrán degustar los asistentes, desde las 9.30 hasta las 14.30 horas. En esta ocasión la cita sumará 70 puestos y 225 cabezas de ganado.

Como es habitual, el evento contará con varios concursos, como el equino -que tendrá un apartado especial para los propietarios de Muskiz- o el premio al mejor txakoli, donde seis bodegas optarán por ser el campeón. Cabe destacar que en el apartado de ganado local se incluyen en total 32 caballos y yeguas, 40 vacas y 150 cabezas de ganado ovino.

La feria contará con ropa tradicional, artesanía, maquinaria agrícola e incluso una zona especial para poner en valor el comercio local de Muskiz. En ese sentido, se habilitarán siete puestos en los alrededores del frontón para que estos pequeños negocios puedan exhibir sus productos y venderlos, aprovechando así el escaparate que supone un evento de este calado.

