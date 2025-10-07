El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La falta de un interventor obliga a Sestao a continuar con el Presupuesto prorrogado de 2023

El equipo de gobierno conformado por PNV y PSE no ha logrado aprobar unas Cuentas en lo que va de legislatura

Laura González

Laura González

Martes, 7 de octubre 2025, 18:13

Comenta

Sestao seguirá sin contar con un nuevo Presupuesto esta legislatura. Las últimas Cuentas aprobadas por el Ayuntamiento tuvieron lugar en febrero de 2023, tres meses antes de las pasadas elecciones. Desde entonces, el nuevo equipo de gobierno, conformado por PNV y PSE, no ha logrado sacar adelante la principal herramienta de gestión en la Administración local. Y todo ello pese a que el nuevo alcalde, el jeltzale Gorka Álvarez, ha remarcado el pasado mes de abril que esta tarea era «una prioridad», tras tomar el relevo de Ainhoa Basabe.

Según han confirmado fuentes municipales a este periódico, en lo que queda de 2025 se seguirá actuando con las Cuentas prorrogadas, debido a la falta de personal, y en concreto de la figura del interventor. «Su tarea la ha venido haciendo otro funcionario, lo que ha sido un hándicap importante para poder tener listo el Presupuesto».

«Inaceptable»

Con los trámites ya en marcha para contar pronto con un responsable del área, desde el Ayuntamiento han remarcado que el borrador que se estaba trabajando con Hacienda servirá para dar forma a las Cuentas del próximo curso, objetivo en el que ahora están inmersos. Bildu, el principal grupo de la oposición, ha critica este martes «la grave incapacidad de gestión del gobierno». «Es inaceptable y las consecuencias las pagará la ciudadanía».

