Los trabajadores piden que se incremente la presencia de agentes en las calles para contribuir a que crezca la sensación de seguridad. E. C.

La falta de efectivos lleva a la Policía de Barakaldo a realizar 10.000 horas extras

Varios agentes locales denuncian la «pésima gestión» de la plantilla y el desembolso de más de medio millón de euros para cubrir las bajas

Laura González

Laura González

Barakaldo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:43

Falta de efectivos y de altos mandos, vacantes sin cubrir, recorte de días libres «por necesidades del servicio», convenio caducado, vehículos para patrullar averiados, meses ... sin cobrar dietas, falta de compensación por nocturnidad y festivos... Varios agentes de la Policía Local de Barakaldo han denunciado ante este periódico la «pésima gestión» que se está llevando a cabo en la plantilla en los últimos años. Actualmente está compuesta por 143 efectivos, de los que 30 son interinos. Hay una decena de vacantes sin cubrir, algunas por jubilación, y también existen varios con incapacidades temporales. Una situación que está provocando que quienes están en activo se tengan que exprimir al máximo, llegando a registrarse el pasado año unas 10.000 horas extras, una cifra que, señalan los afectados, se podría duplicar en el presente curso.

