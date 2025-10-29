La falta de efectivos lleva a la Policía de Barakaldo a realizar 10.000 horas extras

Falta de efectivos y de altos mandos, vacantes sin cubrir, recorte de días libres «por necesidades del servicio», convenio caducado, vehículos para patrullar averiados, meses ... sin cobrar dietas, falta de compensación por nocturnidad y festivos... Varios agentes de la Policía Local de Barakaldo han denunciado ante este periódico la «pésima gestión» que se está llevando a cabo en la plantilla en los últimos años. Actualmente está compuesta por 143 efectivos, de los que 30 son interinos. Hay una decena de vacantes sin cubrir, algunas por jubilación, y también existen varios con incapacidades temporales. Una situación que está provocando que quienes están en activo se tengan que exprimir al máximo, llegando a registrarse el pasado año unas 10.000 horas extras, una cifra que, señalan los afectados, se podría duplicar en el presente curso.

Esta precaria situación se traduce también en otro dato, un desembolso por parte del Ayuntamiento de más de medio millón de euros –al año destina unos 2,9 para cubrir gastos de la plantilla–, para reforzar los turnos. «En principio se establecieron 60 horas extras, que se elevaron a 80. Solo es una directriz, pero hay gente que terminará el año superando las 200. Deberían de gastar el dinero en meter a más gente, para dar más sensación de seguridad en la calle», solicitan los propios policías.

Hay informes municipales y también una recomendación europea, que cifra en 180 los policías locales con los que debería contar Barakaldo, teniendo en cuenta que atiende a una población de 100.000 habitantes. «Con el proceso de estabilización tenemos desde junio una bolsa propia, con unas 40 personas, pero no se ha tirado de ella. Se deberían de cubrir primero todas las vacantes, utilizando todos los canales posibles, y si es necesario, horas extra, pero no se están cubriendo las bajas», remarcan desde dentro. Vacantes que hay también en los puestos de mando. El de subcomisario lo está cubriendo de manera interina un oficial, y la plaza de comisario, que a raíz de la última modificación de la Ley de Policía del País Vasco tendría que existir desde 2022, se va a crear ahora tras la aprobación de una partida de 120.000 euros.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Madrazo (PSE), ha confesado que la cifra de horas extras «es elevada», y que la plantilla es «insuficiente». «Gestionamos los recursos que hay. Siempre que surge una vacante hacemos la petición para que se cubra», señala el concejal, en alusión directa a su socio de gobierno, el PNV, del que depende el área de Recursos Humanos, y afirmando además que «muchos procesos se ralentizan» con recursos.

Los jeltzales indican por su parte que son «los primeros que queremos alcanzar los 180 agentes», y recuerdan al responsable político de la Policía que sigue existiendo «la imposibilidad de contratar el número de personas que deseamos debido a las restricciones impuestas por el gobierno de Madrid». «Hasta ahora se ha sacado a OPE todo lo que se puede sacar», han añadido. En la de este año hay una plaza y para la próxima esperan sacar 17 puestos.

«Incompetencia»

Los agentes también señalan que los que realizan turnos de noche y trabajan en festivo «no cobran ningún plus», algo que han denunciado ante el juzgado, aunque Madrazo asegura que está «incluido en el complemento específico», y que las quejas se deben más a «rencillas internas». El edil también apunta que hay «vehículos suficientes para patrullar» pese a que hay tres coches en el depósito esperando a ser arreglados, y otros dos a la espera de tramitar el seguro. Por su parte, el principal grupo de la oposición, EH Bildu, también ha solicitado la creación de puestos estructurales, en vez de recurrir a horas extras. «Es un parche a la incompetencia de PNV y PSE. Pueden mejorar la situación a través de la RPT, pero no lo hacen».