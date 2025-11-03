Diana Martínez Portugalete Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:34 Comenta Compartir

Casi un mes parado por obras. Desde hoy y hasta el 22 de este mes, el Puente Colgante no prestará servicio con motivo de la sustitución de los dieciocho cables que sustentan la barquilla. Unas obras de «vital importancia para continuar ofreciendo un servicio seguro y de calidad», tal y como recalcaron fuentes del transbordador. Frente a las 24 horas continuas que suele operar este servicio, el gasolino se refuerza para trasladar a los viajeros entre Portugalete y Getxo. Funciona así de 6.00 a 22.00 horas de lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 los sábados y de 9.00 a 22.00 los domingos. Aunque el Puente habilita un minibús de domingo a viernes a las 0.00 y 1.00 con salida desde Getxo, y a las 0.30 y 1.30, desde la villa.

Pilar López es una de las miles de personas que cruzan a diario la ría. «El parón del Puente me afecta mucho, soy autónoma y mi local está en Romo, tengo que cruzar al menos dos veces al día», relata a este diario mientras espera a que el gasolino retorne al muelle de Portugalete. «Y los fines de semana me hacen una mayor faena, me descoloca totalmente porque tengo que regresar en taxi a casa», añade la mujer, afectada por la suspensión en el servicio del 'gigante de hierro'.

Ramón Olivera «siempre» cruza la ría en el Puente, «incluso si llevo coche. Si no, tengo que dar media vuelta a Euskadi», señala en tono jocoso. Aunque el bote le «revuelve el estómago», admite, es la opción más rápida. El parón «es una faena para los trabajadores, pero al menos tenemos el gasolino», mantiene Silvia García, que no se había percatado de la inoperatividad del transbordador. «Ha sido una sorpresa, suelo usarlo una vez a la semana y no me había enterado», explica antes de acceder a uno de los dos botes que se han habilitado para mantener los desplazamientos entre ambas márgenes de la ría. También lo desconocía Emerenciana Chamorro, que ha usado hoy el bote por primera vez: «¡Qué rápido es!».

Desde la empresa recalcan que no ha habido una gran afluencia que haya generado grandes colas, tal y como ocurrió a finales del pasado ejercicio por una avería en el Puente Colgante. «Ha habido gente, pero las dos embarcaciones son suficientes. Ha ido bastante fluido, en ningún momento se han creado colas que hayan generado problemas o retrasos para los usuarios», subraya Juan Olabarria, gerente de la agrupación de boteros de Bizkaia.

Dos embarcaciones

La mayor parte de la jornada se han utilizado las dos embarcaciones, aunque en momentos puntuales en las que se percibía que bajaba la afluencia, como de 11.00 a 11.30 horas y alrededor de las 16.00, «hemos hecho la prueba de si sería posible mantener el servicio con un solo bote, pero empezaba a formarse una pequeña cola y decidimos tener los dos botes trabajando constantemente», explica.

De hecho, los gerentes han comprobado que los usuarios cruzan la ría más rápido en bote que en el transbordador. «En menos de cuatro minutos ya están al otro lado», añade Olabarria, que no tiene una previsión de cuántos viajeros ha habido en la primera jornada con el Puente parado. «En ocasiones ha ido el bote lleno –tiene aforo para cuarenta pasajeros–, pero no siempre».

María Arrue se imaginaba el «caos» en el muelle con «colas terribles», pero no fue lo que se encontró, accedió «al segundo» a la embarcación. «Vengo a la UNED los lunes y miércoles, me han acercado a Algorta en coche y he cruzado en bote, que es más rápido. El problema será cuando llueva», afirma la mujer. Lo mismo opina Víctor Arrieta, que cuando hace malo siempre utiliza el Puente. «Pero es normal que lo paren, con las inclemencias y el tiempo que lleva de uso necesita una reparación», agrega. «Si es para mejorar el servicio, excelente», señala a su vez Amparo Viana, que acude tres veces por semana a Las Arenas.