Excluyen al polideportivo de Lasesarre de la zona de bajas emisiones para no limitar su uso

La implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE) de Barakaldo, que abarcará siete barrios (zona centro, Rontegi, Santa Teresa, Beurko, San Vicente, Zuazo-Arteagabeitia y Lasesarre) y funcionará las 24 horas de lunes a domingo, como ya adelantó este periódico, sigue dando pasos adelante. Se espera que esta norma, fijada por la Ley del cambio climático y transición energética del Gobierno central para combatir la contaminación del tráfico en las poblaciones de más de 50.000 habitantes, realice sus primeras pruebas en la localidad a mitad de 2026, con tres años de retraso. Este martes, la comisión técnica de movilidad ha aprobado el documento técnico, además de una modificación de la delimitación, que deja fuera al polideportivo de Lasesarre del perímetro que restringe el paso de los vehículos que se consideran más contaminantes, los que carecen del distintivo ambiental, y los que tienen la etiqueta B.

Esta instalación deportiva atrae a diario, y sobre todo los fines de semana, a un gran número de vecinos y de integrantes de clubes de dentro y de fuera del municipio, para realizar sus entrenamientos y tomar parte en distintas competiciones. «Era una cuestión que había suscitado muchas dudas, sobre todo por los horarios del transporte público», ha afirmado Alba Delgado (PSE), concejala de Desarrollo Sostenible y Medio Natural. Una medida con la que se busca facilitar al acceso al recinto. «Las viviendas frente al polideportivo forman parte del perímetro pero se podrá llegar hasta allí por la rotonda entre la avenida de La Libertad y la calle Ibaibe», ha explicado la edil. El límite lo marcará otra glorieta, la que se encuentra junto al parque infantil. Además, desde el Consistorio animan a usar como «aparcamiento disuasorio» el parking junto a las instalaciones.

Este cambio se ha incluido gracias a las aportaciones recibidas por los vecinos. Lo mismo ocurrió anteriormente con el barrio de Cruces. Tanto a nivel técnico, como en las sesiones participativas, el Ayuntamiento decidió dejar fuera a toda la zona «por las dificultades de acceso que podrían suponer a miles de personas que acuden desde otros municipios o provincias al hospital».

Permisos

Al margen de ello, también se ha dado a conocer la lista preliminar de autorizaciones. Todos los residentes dentro de la zona podrán dar de alta un máximo de dos vehículos sin distinción o con etiqueta B. No habrá problema para acceder a un garaje particular o a un parking público, y tampoco sufrirán restricciones los vehículos que se utilicen para trasladar a una personas con movilidad reducida, los que acuden a un centro de salud (habrá que presentar la cita medica), el transporte colectivo, las autoescuelas y los taxis y VTC. También se permitirá el traslado de menores de 14 años residentes fuera de la ZBE a sus centros escolares, con una declaración responsable del centro.

Además, el Ayuntamiento activará pases para autónomos y empresas, y para familias con bajos ingresos residentes en Barakaldo fuera de la ZBE. Serán permanentes en el caso de trabajadores en horario nocturno, con una acreditación de la empresa. Todos los trámites se realizarán a través de una aplicación en el teléfono, en el SAC o en las casas de cultura, de manera previa o hasta 72 horas después del acceso. Está previsto que la autorización para los vehículos sin distinción, al margen de los residentes, deje de tener efecto a inicios de 2029. La consulta pública de esta nueva ordenanza estará abierta para aportaciones en la sede electrónica hasta el 30 de noviembre. El Ayuntamiento seguirá haciendo sesiones con los vecinos. El próximo 24 de noviembre, a las 18.00 horas, se celebrará una en el centro de mayores de Retuerto, y la primera semana de diciembre será en Lutxana, en una jornada aún por confirmar.