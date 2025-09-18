El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Evacuado un hombre tras incendiarse su vivienda en Ortuella

Los Bomberos extinguen el fuego originado en un primer piso de Santa Margarita sin extenderse al resto del edificio, que no ha sufrido daños

Diana Martínez

Ortuella

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:14

Alarma en Ortuella, donde este mediodía se ha originado un incendio en una vivienda de Santa Margarita. Los hechos han ocurrido hacia las 12.25 horas en un primer piso. Tras recibir el aviso, los Bomberos de Urioste acudieron a la llamada y lograron extinguir el fuego sin que se extendiera al resto del edificio, que es de hormigón.

Según fuentes del departamento foral, un hombre se encontraba en el interior de la vivienda en el momento del suceso. El operativo logró sacarle por la zona trasera del patio. Según testigos presenciales, el varón, que ha requerido intervención sanitaria en el lugar sin necesidad de traslado a un hospital, se encontraba en un «estado de embriaguez».

Debido a que no había humo en la escalera, se confinó a los vecinos en sus hogares. Desde el Consistorio destacan la «rápida intervención» del equipo de extinción. «No hay daños en el edificio», han asegurado a este diario.

