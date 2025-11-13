El euskaltegi de Santurtzi cae de 446 a 150 alumnos al no cubrirse bajas de profesores Los problemas continuos de los dos últimos años, con clases perdidas y una menor oferta educativa, causan un desplome en las matriculaciones

Diana Martínez Santurtzi Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:11 Comenta Compartir

Durante los dos últimos años, las quejas de los usuarios del euskaltegi municipal de Santurtzi han sido continuas. No se cubren las bajas ni jubilaciones del profesorado, se pierden clases, cada vez hay menos oferta educativa... «Mucha gente se ha desanimado de estudiar euskera por la mala gestión del euskaltegi», apuntaba a este diario Begoña Amante, usuaria de las instalaciones, el pasado mes de abril, cuando varios alumnos reclamaron al Ayuntamiento la devolución del dinero por las lecciones perdidas.

Precisamente, en los últimos años las matriculaciones han sufrido un «descenso del 65% por la mala gestión del PNV», ha evidenciado este jueves el grupo de EH Bildu, tras señalar que el número de alumnos ha pasado de 446 en 2019 a los 159 del curso pasado. «Estamos muy preocupados por la situación. Que cada vez haya una menor oferta educativa provoca que haya menos demanda, sumado a la falta de sustitución del profesorado, que, de seguir así, en pocos años nos quedaremos sin docentes porque no hay una previsión de sustitución de jubilaciones o bajas. Con esta situación, los vecinos se tienen que trasladar a otros municipios para estudiar euskera», critica la portavoz abertzale, Miren Matanzas.

Hace «año y medio» el personal del euskaltegi se reunió con todos los grupos políticos para mostrar su preocupación por el futuro de este servicio municipal, que derivó en el compromiso de elaborar un estudio para determinar su viabilidad y trazar a su vez un plan de revitalización. «El diagnóstico, que nos lo han pasado ahora, año y medio después, recoge datos y un pequeño esbozo de posibles alternativas con un plan a tres años, pero hasta que ha visto la luz ya se han perdido dos cursos en los que se podían haber tomado medidas correctoras para su reflote y no se ha hecho nada», denuncia.

Propuestas

El informe evidencia el declive de las matriculaciones y se apunta a la falta de oferta como la causa de esta bajada. Y es que en los últimos años «se ha dejado de publicitar el servicio, se eliminaron los cursos para padres y madres, no se renueva la bolsa de empleo para sustituir las bajas del profesorado, se pierden clases, hay una oferta escasa y en horarios muy concretos, sin lecciones online... No se está facilitando el aprendizaje», subraya Matanzas.

Por ello, la formación abertzale señala que el plan a tres años es «insuficiente» y «tenemos miedo de que este periodo de tiempo se utilice para sedar el euskaltegi y dejarlo morir por dejadez. Es urgente actuar cuanto antes, con un plan viable y a largo plazo que reflote el servicio».

Desde el equipo de gobierno (PNV) explican, sin dar muchos detalles, que se han «reunido con el profesorado y grupos políticos para estudiar la situación del euskaltegi y se acordó así realizar un estudio para valorar la situación y las posibles propuestas. Con la propuestas y el informe se ha comenzado a poner en común para planificar las opciones existentes».