La Ertzaintza investiga el robo de 17 trasteros en una noche en Barakaldo No es el primer robo que sufren los propietarios. / FERNANDO GÓMEZ El asalto se produjo en un edificio del barrio de Urban, de donde se llevaron objetos como herramientas y bicicletas SERGIO LLAMAS Jueves, 31 enero 2019, 00:08

La Policía Local de Barakaldo y la Ertzaintza trabajan en un dispositivo preventivo que frene los robos en garajes y trasteros del municipio, después de que en la noche del martes al miércoles los vecinos de un bloque de viviendas del barrio de Urban, próximo al BIC Bizkaia Ezkerraldea (antiguo Cedemi) vieran asaltados 17 de sus trasteros. El Ayuntamiento de Barakaldo anunció ayer la medida, mientras la policía autonómica continúa con la investigación.

Éste no es el primer robo que sufren los vecinos del bloque, donde hay dos pisos con más de 300 trasteros en total. «Cada cierto tiempo entran y revientan varios», lamentó ayer uno de los propietarios afectados. «Suelen llevarse lo que ven más fácil», relató el hombre que también tiene otro trastero en otro edificio próximo. «Está a unos cien metros y allí también me robaron hace tres o cuatro años. Me reventaron la puerta entera y como no había cosas de valor no se llevaron nada», apuntó. Algunos vecinos ya han sustituido los cierres originales por otros más resistentes.

Los propietarios señalaron ayer que las cerraduras fueron forzadas aparentemente utilizando una 'llave de perro'. Se trata de una herramienta ajustable que se emplea para apretar y aflojar piezas. «Han enganchado el bombín por fuera y lo han roto», describió el afectado, que había dejado su vehículo la tarde anterior al suceso, sobre las 18.00 horas. Entonces los trasteros no habían sido asaltados. A las nueve de la mañana siguiente descubrió el robo.

Bicicleta de alta gama

Ayer uno de los damnificados difundió a través de las redes sociales la imagen de una bicicleta de alta gama robada, para pedir a los contactos que den el aviso si la encuentran en portales de venta de segunda mano. El Ayuntamiento fabril emitió consejos para prevenir estos robos, como informar al administrador de la pérdida de llaves, no guardar objetos de excesivo valor o garantizar que la puerta del garaje se ha cerrado antes de abrir la del trastero.