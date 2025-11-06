El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas

La Ertzaintza detiene a la mujer tras ser 'cazada' por las cámaras de seguridad del establecimiento

I. Álava

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:43

Comenta

Agentes de la Ertzaintza detuvieron en la tarde del miércoles a una empleada de un hotel de Barakaldo por apropiarse de 1.705 euros de la cartera que un cliente se había olvidado en la barra del bar del establecimiento. Según ha informado el Departamento vasco de seguridad, la arrestada tiene 47 años, es de origen latinoamericano y cuenta con antecedentes policiales.

Fue pasadas las cuatro de la tarde cuando el director del hotel alertó a la Ertzaintza de lo ocurrido. Según informó a la Policía autonómica, tras recibir la queja de un cliente por echar en falta la cartera que se había dejado olvidada en la barra del bar de este alojamiento, había observado por las cámaras de seguridad cómo una empleada habría cogido estas pertenencias.

Acto seguido, una patrulla de la Ertzain-etxea de Sestao se dirigió al lugar y, tras entrevistarse con todas las partes y comprobar los hechos en las grabaciones de las cámaras de seguridad, procedieron a realizar un cacheo superficial a la trabajadora, encontrándole escondidos en el interior de sus zapatillas 1.705 euros en metálico. La mujer reconoció haber cogido la cartera y manifestó haberla tirado a una papelera, siendo recuperada por los agentes.

La detenida fue trasladada a dependencias policiales acusada de un delito contra la propiedad y, una vez finalizadas las diligencias, fue puesta en libertad la misma tarde de ayer, a la espera de ser citada por la autoridad judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2

    Más de cien motoristas despiden en su barrio de Altamira al joven fallecido en accidente
  3. 3

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  4. 4 El emotivo pasillo de honor de los hinchas del Newcastle a la afición del Athletic en la salida del estadio
  5. 5 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»
  6. 6 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina
  7. 7

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  8. 8 Las lágrimas del canterano Hierro y su familia por su debut con el Athletic: «Ha sido una locura»
  9. 9

    Las promesas brillan: Selton y Hierro debutan y la grada corea el nombre del primero
  10. 10

    Otegi defiende un modelo «nórdico» para la Ertzaintza e invita a fijarse en las series: «No sacan todo el rato la pistola»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas

Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas