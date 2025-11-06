Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas La Ertzaintza detiene a la mujer tras ser 'cazada' por las cámaras de seguridad del establecimiento

Agentes de la Ertzaintza detuvieron en la tarde del miércoles a una empleada de un hotel de Barakaldo por apropiarse de 1.705 euros de la cartera que un cliente se había olvidado en la barra del bar del establecimiento. Según ha informado el Departamento vasco de seguridad, la arrestada tiene 47 años, es de origen latinoamericano y cuenta con antecedentes policiales.

Fue pasadas las cuatro de la tarde cuando el director del hotel alertó a la Ertzaintza de lo ocurrido. Según informó a la Policía autonómica, tras recibir la queja de un cliente por echar en falta la cartera que se había dejado olvidada en la barra del bar de este alojamiento, había observado por las cámaras de seguridad cómo una empleada habría cogido estas pertenencias.

Acto seguido, una patrulla de la Ertzain-etxea de Sestao se dirigió al lugar y, tras entrevistarse con todas las partes y comprobar los hechos en las grabaciones de las cámaras de seguridad, procedieron a realizar un cacheo superficial a la trabajadora, encontrándole escondidos en el interior de sus zapatillas 1.705 euros en metálico. La mujer reconoció haber cogido la cartera y manifestó haberla tirado a una papelera, siendo recuperada por los agentes.

La detenida fue trasladada a dependencias policiales acusada de un delito contra la propiedad y, una vez finalizadas las diligencias, fue puesta en libertad la misma tarde de ayer, a la espera de ser citada por la autoridad judicial.

