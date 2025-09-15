Dos nuevos murales artísticos embellecen Portugalete

La alcaldesa, Marijose Blanco, y el concejal de Medio Ambiente, Iker Villalba, muestran uno de los nuevos murales junto a las artistas Jennifer Pita y Flor García.

Dos nuevos murales artísticos aportan luz y color a Portugalete. El Ayuntamiento ha presentado este lunes dos lienzos realizados ubicados en dos puntos diferentes de la localidad y que constituyen una muestra de la diversidad de técnicas y estilos que existen en el ámbito del arte urbano. El primero se encuentra en la calle Lepanto, junto a los ascensores. Jennifer Pinta ha intervenido en 130 metros cuadrados de pared transformando un entorno sombrío en un espacio luminoso, amable y lleno de vida, con un fondo marino y un bosque.

A pocos metros, en la calle Sancho Archiniega, se encuentra la obra de Flor García y Lourdes Peña. Aprovechando la textura del propio muro y utilizando una técnica por capas recrea una escena titulada 'No te aferres, la vida son sorpresas', cuya interpretación la autora deja al criterio de quien la observa.

El Consistorio recalcó que el municipio cuenta con 49 murales y 41 cuadros de luz artísticos. Estas actuaciones recrean diferentes escenas, temáticas y estilos a la vez que llenan de luz y color el paisaje urbano, y es un «magnífico escaparate para que jóvenes artistas del municipio puedan dar a conocer su arte», ha expresado la alcaldesa, Marijose Blanco.

