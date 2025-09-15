El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La alcaldesa, Marijose Blanco, y el concejal de Medio Ambiente, Iker Villalba, muestran uno de los nuevos murales junto a las artistas Jennifer Pita y Flor García. A. P.

Dos nuevos murales artísticos embellecen Portugalete

La localidad jarrillera suma noventa proyectos de arte urbano en paredes y cuadros de luz

Diana Martínez

Portugalete

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:43

Dos nuevos murales artísticos aportan luz y color a Portugalete. El Ayuntamiento ha presentado este lunes dos lienzos realizados ubicados en dos puntos diferentes de la localidad y que constituyen una muestra de la diversidad de técnicas y estilos que existen en el ámbito del arte urbano. El primero se encuentra en la calle Lepanto, junto a los ascensores. Jennifer Pinta ha intervenido en 130 metros cuadrados de pared transformando un entorno sombrío en un espacio luminoso, amable y lleno de vida, con un fondo marino y un bosque.

A pocos metros, en la calle Sancho Archiniega, se encuentra la obra de Flor García y Lourdes Peña. Aprovechando la textura del propio muro y utilizando una técnica por capas recrea una escena titulada 'No te aferres, la vida son sorpresas', cuya interpretación la autora deja al criterio de quien la observa.

El Consistorio recalcó que el municipio cuenta con 49 murales y 41 cuadros de luz artísticos. Estas actuaciones recrean diferentes escenas, temáticas y estilos a la vez que llenan de luz y color el paisaje urbano, y es un «magnífico escaparate para que jóvenes artistas del municipio puedan dar a conocer su arte», ha expresado la alcaldesa, Marijose Blanco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras
  2. 2

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  3. 3

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  4. 4

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  5. 5

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  6. 6

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  7. 7

    «Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»
  8. 8 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  9. 9 «La pierna que apareció en Arrigunaga estaba cortada con mucha precisión»
  10. 10 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dos nuevos murales artísticos embellecen Portugalete

Dos nuevos murales artísticos embellecen Portugalete