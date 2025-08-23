Dos heridos por arma blanca en una pelea en Sestao
Uno de los jóvenes ha sido trasladado al Hospital de Cruces por la gravedad de la herida punzante que presentaba
V. Riesgo
Sábado, 23 de agosto 2025, 22:46
Una pelea entre varios jóvenes en Sestao ha terminado con dos heridosm según ha confirmado el Departamento de Interior a EL CORREO: Uno de los ... implicados en la refriega ha sido trasladado al Hospital de Cruces con una herida punzante. El otro ha sido atendido en el mismo barrio de La Unión en el que ha sucedido el altercado cerca de las 21.45 horas de este sábado.
La Ertzaintza trabaja en el lugar de los hechos en este momento investigando una pelea que, según fuentes no oficiales consultadas, se ha producido a la salida de un salón de juegos situado en la esquina de las calles Txabarri y 25 de diciembre. Muy cerca se encuentra la plaza de los Tres Concejos.
