Más de 60 millones de euros de bote en el próximo sorteo de la Primitiva
Dos heridos por arma blanca en una pelea en Sestao

Uno de los jóvenes ha sido trasladado al Hospital de Cruces por la gravedad de la herida punzante que presentaba

V. Riesgo

Sábado, 23 de agosto 2025, 22:46

Una pelea entre varios jóvenes en Sestao ha terminado con dos heridosm según ha confirmado el Departamento de Interior a EL CORREO: Uno de los ... implicados en la refriega ha sido trasladado al Hospital de Cruces con una herida punzante. El otro ha sido atendido en el mismo barrio de La Unión en el que ha sucedido el altercado cerca de las 21.45 horas de este sábado.

