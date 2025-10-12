Dos heridos en un accidente de tráfico en el centro urbano de Santurtzi El siniestro tuvo este sábado lugar sobre las 21.00 horas en la calle Iparraguirre

A. Cimadevilla Domingo, 12 de octubre 2025, 13:27

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en el centro urbano de Santurtzi. Los hechos tuvieron lugar este sábado, sobre las 21.00 horas, en la calle Iparraguirre.

Fuentes municipales explican a este periódico que los dos heridos «fueron trasladados en ambulancia» a un centro sanitario, aunque sus heridas no revisten gravedad. Pese a que el coche quedó totalmente destrozado a consecuencia del impacto, la Policía Municipal confirma que no fue necesaria la intervención de los bomberos.