El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con heridos y una veintena de detenidos
El vehículo quedó completamente destrozado. Luis Calabor

Dos heridos en un accidente de tráfico en el centro urbano de Santurtzi

El siniestro tuvo este sábado lugar sobre las 21.00 horas en la calle Iparraguirre

A. Cimadevilla

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:27

Comenta

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en el centro urbano de Santurtzi. Los hechos tuvieron lugar este sábado, sobre las 21.00 horas, en la calle Iparraguirre.

Fuentes municipales explican a este periódico que los dos heridos «fueron trasladados en ambulancia» a un centro sanitario, aunque sus heridas no revisten gravedad. Pese a que el coche quedó totalmente destrozado a consecuencia del impacto, la Policía Municipal confirma que no fue necesaria la intervención de los bomberos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué hay este domingo 12 de octubre sorteo de la Lotería Nacional?: a qué hora es y cuánto te puede tocar
  2. 2 Empieza la excavación del túnel de la Línea 5 del metro tras dos años de obras y preparativos
  3. 3 El restaurante de Las Arenas donde se come como en Italia
  4. 4

    El PP vasco se lanza a por el voto latino con una estrategia similar a la de Ayuso
  5. 5

    Christian Imga, la perla del Athletic que cada vez reluce más
  6. 6

    EH Bildu mueve sus piezas y mira al futuro
  7. 7

    El udaleku de Bernedo solo aclaraba a las familias que había duchas mixtas cuando recibía quejas
  8. 8 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  9. 9

    Nagore, la niña que vendía flores en el mercado de El Arenal, abre su floristería frente al Ayuntamiento de Bilbao
  10. 10

    «Nadar no te interesa para nada si estás en menopausia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dos heridos en un accidente de tráfico en el centro urbano de Santurtzi

Dos heridos en un accidente de tráfico en el centro urbano de Santurtzi