Dos detenidos en Santurtzi con más de 33 kilos de hachís y 40.000 euros en metálico

Uno de los acusados, de 51 años, se reunía con otras personas en aparcamientos donde presuntamente se realizaban las transacciones de las sustancias estupefacientes

Marina León

Marina León

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:49

Comenta

La Ertzaintza ha detenido en Santurtzi a dos hombres, de 47 y 51 años, acusados de un delito de tráfico de drogas. En los registros llevados a cabo en los domicilios de los arrestados se han incautado más de 33 kilos de hachís, uno de cocaína y 40.000 euros en metálico. Además, en el momento de la detención, los implicados portaban un kilo de speed y 1.000 euros.

La investigación comenzó a principios de julio de 2025 cuando los agentes tuvieron constancia de que un hombre de 51 años, de nacionalidad española, afincado en Leioa y con antecedentes por tráfico de drogas, podría estar dedicándose de nuevo a dicha actividad delictiva. Los ertzainas realizaron un seguimiento del sospechoso y comprobaron que éste se desplazaba en su vehículo por diferentes puntos de Bizkaia. El investigado se reunía con otras personas en aparcamientos, cafeterías u otros vehículos en los que presuntamente se realizaban las transacciones de las sustancias estupefacientes.

En la tarde del pasado 11 de noviembre, el vehículo del implicado fue localizado en un aparcamiento de un supermercado de Santurtzi, lugar hasta el que acudió un segundo coche y aparcó a su lado. El sospechoso entró en el segundo automóvil y poco después salió e introdujo un paquete en el maletero del suyo. Los agentes fueron a por el sospechoso y procedieron a su detención, mientras que otros recursos siguieron al segundo vehículo. El presunto traficante había introducido en el maletero un paquete de alrededor de un kilo de speed. Lograron interceptar el segundo coche implicado en el barrio El Casal de Abanto-Zierbena. En un registro realizado a su conductor, un hombre de origen magrebí de 47 años, se incautaron 1.000 euros, por lo que también fue detenido acusado de un delito de tráfico de drogas.

Continuando con la investigación, la Ertzaintza procedió al registro de dos viviendas vinculadas a los arrestados, una en Barakaldo y la otra en Abanto-Zierbena. En un domicilio se incautaron 19.900 euros, alrededor de un kilo de cocaína y tres kilos de hachís, además de dispositivos electrónicos y efectos para el pesaje y embalado de las sustancias. En el otro inmueble se encontraron 30 kilos de hachís, 20.450 euros, teléfonos móviles, documentación y dos placas de matrícula alemanas. Los detenidos han sido puestos hoy a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión.

