Dos detenidos por robar material de cobre de un camión valorado en 600 euros Los hombres, de 20 y 47 años, cuentan con numerosos antecedentes

Silvia Osorio Jueves, 30 de octubre 2025, 13:30 Comenta Compartir

La Ertzaintza ha detenido a dos hombres de 20 y 47 años como presuntos autores del robo de material de cobre de camión en Sestao. Según han informado este jueves fuentes del Departamento de Seguridad, los arrestados, de nacionalidad española y con numerosos antecedentes, sustrajeron unos 200 metros de tubo de cobre, valorados en más de 600 euros.

Sobre las dos y media de la tarde de este miércoles, la Ertzaintza recibió una llamada de que varias personas habrían sustraído material de un camión que se encontraba estacionado junto a unos establecimientos comerciales de la localidad de la Margen Izquierda y de que estas habrían huido del lugar en dirección al casco urbano del municipio a bordo de una furgoneta.

Acto seguido, una patrulla de protección ciudadana de la Ertzain-etxea de Sestao se dirigió hacia esa zona y localizó una furgoneta que coincidía con la descripción aportada. Procedieron a darle en alto y, en un registro, tanto de la furgoneta como de los dos hombres que viajaban en ella, localizaron varios tubos de cobre, además de dinero en metálico, una barra y un martillo.

La Policía autonómica tuvo conocimiento de que los dos sospechosos habían acudido inmediatamente después de realizar la sustracción, a una chatarrería cercana a vender este material, así que otra patrulla se personó en el establecimiento y comprobó que dos hombres con las mismas características habrían vendido unos minutos antes varias secciones del material de cobre por el que les habían pagado 635 euros.

Los agentes procedieron a ocupar tanto el material encontrado en la furgoneta como lo vendido en la chatarrería, que el conductor del camión del que los habían sustraído reconoció como suyos, por lo que procedieron a detener a ambos por sendos delitos de hurto.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias y serán puestos a disposición judicial.

