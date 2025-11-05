Dos detenidos y un investigado en Portugalete tras extorsionar a un ciudadano que tuvo que pagarles más de 40.000 euros

Dos hombres han sido detenidos y un tercero se encuentra investigado tras extorsionar a un ciudadano en Portugalete al que obligaron a entregarles más de ... 40.000 euros. Según ha informado este miércoles el Departamento de Seguridad, la víctima venía sufriendo coacciones y amenazas desde este pasado verano después de un supuesto altercado ocurrido en un bar de la localidad jarrillera. Los arrestados, de nacionalidad española, cuentan con numerosos antecedentes policiales por su implicación, principalmente, en delitos contra la propiedad.

Fue el ciudadano chantajeado quien presentó una denuncia el pasado 22 de octubre en la Ertzain-etxea de Muskiz. Según relató en las dependencias policiales, estaba siendo coaccionado por unos individuos que tras una trifulca en un local del municipio habrían logrado mediante engaños involucrar a la víctima en una falsa trama, obligando a este, bajo amenazas y extorsiones a hacerles entrega de importantes sumas de dinero.

A partir de entonces, la Policía autonómica abrió una investigación. Los agentes encargados de la misma averiguaron que, entre agosto y octubre, el denunciante había facilitado a través de Bizum y transferencias bancarias a los presuntos delincuentes en diversas entregas más de 40.000 euros, llegando a una situación desesperada al no poder seguir accediendo a los requerimientos de estos.

La investigación puesta en marcha por la Ertzaintza tras tener conocimiento de los hechos posibilitó la confirmación de la identidad de los presuntos extorsionadores y, una vez realizadas las comprobaciones necesarias, se ha procedido en las últimas horas a la detención de dos de ellos, de 27 y 28 años, y a la apertura de diligencias como investigado por los mismos hechos a otro de los implicados, de 29 años. Los tres jóvenes han sido puestos a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias pertinentes en dependencias policiales.