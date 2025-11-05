El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Dos detenidos y un investigado en Portugalete tras extorsionar a un ciudadano que tuvo que pagarles más de 40.000 euros

A raíz de un supuesto altercado registrado en un bar del municipio, los arrestados habrían logrado mediante engaños involucrar a la víctima en una falsa trama

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:39

Comenta

Dos hombres han sido detenidos y un tercero se encuentra investigado tras extorsionar a un ciudadano en Portugalete al que obligaron a entregarles más de ... 40.000 euros. Según ha informado este miércoles el Departamento de Seguridad, la víctima venía sufriendo coacciones y amenazas desde este pasado verano después de un supuesto altercado ocurrido en un bar de la localidad jarrillera. Los arrestados, de nacionalidad española, cuentan con numerosos antecedentes policiales por su implicación, principalmente, en delitos contra la propiedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  3. 3

    La razón por la que hay una ikurriña con un escudo del Athletic en Saint James Park
  4. 4

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  5. 5 El municipio vizcaíno que aspira a tener la «espectacular» iluminación de Navidad de Ferrero Rocher
  6. 6

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  7. 7

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump
  10. 10 Un siglo de menús entre obreros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dos detenidos y un investigado en Portugalete tras extorsionar a un ciudadano que tuvo que pagarles más de 40.000 euros

Dos detenidos y un investigado en Portugalete tras extorsionar a un ciudadano que tuvo que pagarles más de 40.000 euros