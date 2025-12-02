La Diputación ultima los trámites para el estudio del 'falso túnel' en Rontegi Este mes saldrá a licitación el análisis de la viabilidad de una cúpula para reducir las molestias acústicas en los edificios más próximos al puente

Laura González Martes, 2 de diciembre 2025, 07:29 Comenta Compartir

Las obras para reordenar los carriles de salida del puente de Rontegi, en Barakaldo, que conllevarán la ampliación unos metros de la plataforma para poder contar con un arcén, siguen trayendo de cabeza a los residentes de los edificios más cercanos, unas 140 familias, que solicitan poder contar en este punto con una cúpula, para mitigar el ruido «de los 175.000 vehículos que soportamos a diario». Gracias a una moción impulsada por la asociación de vecinos del barrio, en mayo, el Ayuntamiento remitió a la Diputación una solicitud para que fuera analizada la situación y se planteara la posibilidad de crear un 'falso túnel'. Un estudio que a finales de junio el ente foral se comprometió a realizar.

Según ha podido saber EL CORREO, en estos momentos se ultiman los trámites para sacar a concurso «a lo largo de este mes» los pliegos. Los documentos, bajo el nombre de 'Estudio de alternativas para la viabilidad y el análisis costo-beneficio para la cubrición y la protección acústica del nudo de Cruces', están en servicios generales, el último paso antes de que se inicie el proceso.

Antes de ello, tal y como resaltan fuentes del departamento de Infraestructuras, se han estudiado los distintos antecedentes que existen con estructuras similares, la zona concreta en la que se podría situar ese 'falso túnel', y se han valorado también todos los trabajos que podrían ser necesarios para llevarlo a cabo. «Se han tratado de contemplar todas las variables, que posteriormente serán analizadas».

Este estudio, que se hará desde el punto de vista técnico y económico, incluirá además un mapa de ruido, según confirmó hace unos cinco meses el diputado Carlos Alzaga, quien expresó en el pleno de Juntas Generales su «empatía legal y moral» con los afectados por el ruido del tráfico, en uno de los puntos de la red viaria vizcaína que soporta mayor paso de vehículos. Las obras para cambiar la distribución de los carriles arrancaron en marzo. Costarán casi 12 millones y requerirán 21 meses de trabajos.

Protestas vecinales

El proyecto fue modificado para elevar un metro, hasta los cuatro, las pantallas acústicas situadas en el margen de la carretera y dotarlas de una 'visera'. Además, se sustituirá el asfalto por otro que reducirá los decibelios. Los vecinos, que resaltan que las viviendas estaban antes que la carretera, no se conforman con ello y piden una cúpula. Ayer salieron a la calle con pancartas para lanzar un toque de atención. «Creemos que todo va lento y no hay comunicación, nadie nos está informando de nada», aseguraron, declarando que habrá más protestas. La Diputación, por su parte, indica que el estudio es un «compromiso firme» y solicita paciencia a los vecinos, ya que se deben de cumplir todos los plazos previstos.