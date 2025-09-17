«Aquí se dio voz y presencia a muchos artistas en una época convulsa» La sala de exposiciones municipal de Barakaldo celebra 50 años de historia con tres muestras de más de un centenar de autores

Laura González Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:10 Comenta Compartir

Enclavada en los bajos del antiguo casino de Barakaldo, donde ahora se encuentra la biblioteca central, hace justo medio siglo que abrió por primera vez las puertas la sala de exposiciones municipal para convertirse en un espacio de difusión del arte a toda la ciudadanía. Tomó el relevo de una sala con menor espacio habilitada años atrás en la quinta planta del edificio del Ayuntamiento, y desde su inauguración destacó como uno de los pocos lugares del territorio en el que los artistas podían desarrollarse y mostrarse de manera libre, en una época convulsa. También permitió a los vecinos tener la posibilidad de acercarse a numerosas obras, en un momento en el que el acceso era muy limitado.

Se estrenó en 1975, dos meses antes de la muerte de Franco, con una exposición del pintor baracaldés Alberto Ramírez. Uno de sus cuadros cuelga desde este miércoles en las paredes de esta sala, dentro de una muestra que recoge 35 obras de varios de los artistas que dieron a conocer allí sus creaciones en los primeros años, algunos de ellos consagrados, como Ibarrola, Nestor Basterretxea, Jorge Oteiza y Daniel Tamayo. El 29 de octubre se renovará la selección, y lo mismo ocurrirá el 10 de diciembre. Divididas en tres exposiciones, hasta el próximo 16 de enero este espacio acogerá obras de más de un centenar de autores.

Todo ello se ha dado a conocer en un acto en el que representantes políticos y de la cultura celebraron el medio siglo de historia de este espacio singular. «Aquí se dio voz y presencia a muchos artistas en una época bastante complicada», coincidieron en señalar muchos de los presentes. «Miles de obras de pinturas, esculturas, fotografía o grabado han llenado estas paredes. Siempre ha tenido doble vocación, la de mostrar lo que se hace dentro y fuera de Barakaldo, pero también la de ser una plataforma de visibilidad para nuestros propios creadores, demostrando que nuestra ciudad es dinámica, creativa y sabe reconocer a sus artistas», ha apuntado la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), quien ha resaltado el valor de este «punto de encuentro, de inspiración y de futuro».

La nueva programación, que incluye también visitas guiadas y una mesa redonda, ha sido elaborada por una comisión de la Plataforma Ceferino del Olmo, creada para honrar al primer gestor y al gran impulsor de este espacio cultural, quien desde febrero de 2023 da su nombre a este lugar. «Esta es una de las más largas trayectorias de un espacio expositivo en Barakaldo y en toda Bizkaia. En los primeros años no había otra sala así», ha remarcado Juan Crego, portavoz de la plataforma.

Javier Santurtún es uno de los artistas locales que empezó en este espacio su andadura, con 20 años. «Aquí expuse por primera vez en 1976, con algo de vértigo, pero muy ilusionado». Ahora allí se puede disfrutar de uno de sus cuadros. También de otro de gran formato de Bego Intxaustegi. «Cuando veían mis pinturas decían que habían conocido a una pintora joven que pintaba igual que un hombre, y me sentía muy ofendida», declara. «Esta sala fue muy importante, antes no había hueco para el arte».

Facultad de Bellas Artes

Un gran número de los artistas que ahora exponen sus obras pasaron por la facultad de Bellas Artes, en aquel entonces escuela. Su actual vicedecana, Izaskun Alonso, también ha estado presente en la celebración. «Aquí se nos permitía que se nos viera. Yo expuse en 1993. Salas ha habido muchas pero de una forma tan continuada y una gran labor de transmisión es de las que más ha perdurado».

Temas

Barakaldo