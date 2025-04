Diez grupos vibrarán en la antesala del BBK Live en Abanto

Diana Martínez Abanto Lunes, 14 de abril 2025, 15:19 Comenta Compartir

Abanto acoge por primera vez Herrian, la antesala del festival Bilbao BBK Live. Una iniciativa que nace de la unión de Fundación Bancaria BBK y Fundación Industrias Creativas, y que busca llevar a los municipios música en directo. El próximo 17 de mayo, sábado, las calles del municipio minero se llenarán de música gratuita en directo, como aperitivo al festival. Con una programación diurna pensada para todos los públicos y dos escenarios, sonarán diversas propuestas.

Los artistas serán Jimena Amarillo, referente del pop emocional y cotidiano; Los Niños Jesús, la banda de versiones comandada por el periodista Jordi Évole; el carismático Ben Yart, voz generacional del rap más inclasificable; y el pop melancólico de Confeti de Odio. También se podrá disfrutar de Amatria, con su mezcla infalible de electrónica y pop bailable; Galerna, con su propuesta literaria de rock alternativo; Aimarz, joven promesa del new pop euskaldún; y Amona Molona, con su espectáculo lúdico y transgeneracional.

Completan la jornada Las Petunias, trío que combina ironía y actitud punk; y The Soulers, formación que bebe del soul y el rock and roll clásico. «Este evento no solo beneficia a los asistentes, sino que también fomenta la economía local. Bares, restaurantes y demás locales se preparan para recibir a un gran número de visitantes, lo que generará un impacto económico positivo en Abanto», subraya el alcalde, Iñaki Urrutia.