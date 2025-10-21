Detienen a un joven en Barakaldo por un presunto delito de violencia de género Los hechos ocurrieron en el barrio de Rontegi y la víctima relató haber sufrido insultos y amenazas con un puñal

Laura González Martes, 21 de octubre 2025, 17:55

La Policía Local de Barakaldo ha detenido en la mañana de este martes a un joven como presunto autor de un delito de violencia de género. Sobre las 09.30 horas una llamada a la comisaría alertó de que un varón estaba agrediendo a una mujer en pleno centro de la localidad. Los agentes se desplazaron hasta el lugar y observaron cómo un hombre emprendía la huída.

La chica relató a la Policía que se trataba de su expareja, y que era víctima habitual de violencia de género. Explicó que había sufrido episodios de violencia física y psicológica, indicando que en esta ocasión había recibido insultos y «amenazas con un puñal» que el presunto agresor portaba oculto entre la ropa.

Tras escuchar este relato los agentes constataron que el presunto agresor se encontraba en una vivienda de unos amigos, en el mismo portal en el que reside la víctima. Ante la falta de respuesta desde el interior del inmueble, los policías procedieron a abrir la puerta con la ayuda de un ariete. Además, y por su seguridad, hicieron uso de escudos de protección y chalecos antibalas-antipunzón, contando además con el apoyo de un DEC (Dispositivo Electrónico de Control), comúnmente conocido como táser.

A disposición judicial

El joven, una vez que los agentes lograron entrar, se mostró colaborativo, y fue detenido como presunto autor de un delito de violencia sobre la mujer. La residente en la vivienda fue además investigada por favorecer el ocultamiento del autor de un hecho delictivo. El joven será puesto a disposición del juzgado de violencia sobre la mujer.

«Desde el Ayuntamiento de Barakaldo queremos trasladar un mensaje de apoyo y solidaridad a la víctima, así como a todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género», declaró el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Madrazo (PSE), reiterando el compromiso del Consistorio «con la erradicación de cualquier forma de violencia machista y con la defensa de la igualdad y la seguridad de todas las personas». Además, el edil ha aprovechado para destacar la importancia de la colaboración ciudadana, para prevenir y detener los delitos.