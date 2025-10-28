El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

M. I.

Detenidos en Portugalete los dos presuntos autores de un atraco en Navarra

Los hechos se produjeron el pasado día 20 en la localidad de Cintruénigo

H. R.

Martes, 28 de octubre 2025, 11:58

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Portugalete a dos hombres, de nacionalidad chilena y colombiana, como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación cometido en un establecimiento de Navarra. Los hechos tuvieron lugar en la localidad de Cintruénigo el pasado 20 de octubre, alrededor de las 18.00 horas, según ha informado el Ministerio del Interior.

El día de los hechos uno de los atracadores «accedió al local esgrimiendo un cuchillo y reclamando el dinero de la caja registradora». Tras coger el dinero, 320 euros en total, salió del local y se dirigió a un vehículo conducido por el otro individuo, que le esperaba «preparado para la huida». Tras la revisión de las imágenes de la cámara de seguridad, los investigadores identificaron el coche utilizado, que fue localizado aparcado en Bilbao.

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y en pocas horas aparecieron dos hombres que subieron al turismo. Ambos coincidían con la descripción facilitada por los testigos del atraco. Finalmente, los acusados, ambos de 35 años, fueron detenidos en Portugalete, donde residían, y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Barakaldo.

