Detenido tras intentar robar en un centro comercial de Barakaldo y amenazar a un empleado con una pistola de aire comprimido

Agentes de la Ertzaintza detuvieron este martes en el barrio Ugarte de Trapagaran a un hombre, de nacionalidad española, por un presunto delito de robo con intimidación. El implicado fue sorprendido por un trabajador cuando robaba en un centro comercial de Barakaldo y emprendió la huida tras intimidarle con una pistola, que resultó ser de aire comprimido, según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Los uniformados se movilizaron tras recibir, sobre las 19.00 horas, una llamada en la que los trabajadores de un centro comercial de la localidad fabril alertaban de la presencia de «un hombre que portaba supuestamente un arma». Contaban también que el individuo estaba abandonando las instalaciones «por una rampa trasera».

Una vez en el lugar, los agentes confirmaron que el varón había accedido a uno de los establecimientos de hostelería del centro y había intentado robar en el vestuario y en las cajas registradoras. Fue cuando uno de los empleados del local le sorprendió e incluso forcejeó con él. Entonces el asaltante echó mano de un arma corta que llevaba en la cintura y amenazó al trabajador, que «atemorizado» le dejó marchar «en dirección al aparcamiento».

La búsqueda del autor de los hechos se extendió hacia el cercano barrio de Ugarte, donde el hombre trató de ocultarse en un callejón. Al ver a los ertzainas, «arrojó al suelo una pistola y trató de huir corriendo». Tras darle alcance, fue capturado. El detenido, de 55 años, tiene «amplios antecedentes delictivos por delitos contra el patrimonio» y, tras las pertinentes diligencias policiales, este miércoles ha sido puesto a disposición del juzgado de Barakaldo.

