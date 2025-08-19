El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenido en Santurtzi un joven de 32 años por robar en una vivienda

El arrestado está acusado de sustraer joyas, dinero y material de fotografía en un domicilio de Mamariga

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 19 de agosto 2025, 13:13

Un joven de 32 años ha sido detenido en Santurtzi por un delito de robo con fuerza en un domicilio. Según han informado este martes ... fuentes del Departamento de Seguridad, agentes de la Ertzaintza, en colaboración con la Policía Local de localidad marinera, arrestaron al sospechoso pocas horas después de sustraer joyas, dinero y material de fotografía en una vivienda del barrio de Mamariga.

