Detenido en Santurtzi un joven de 32 años por robar en una vivienda

Un joven de 32 años ha sido detenido en Santurtzi por un delito de robo con fuerza en un domicilio. Según han informado este martes ... fuentes del Departamento de Seguridad, agentes de la Ertzaintza, en colaboración con la Policía Local de localidad marinera, arrestaron al sospechoso pocas horas después de sustraer joyas, dinero y material de fotografía en una vivienda del barrio de Mamariga.

Sobre las 15:30 horas de este lunes, una persona llegó a su domicilio en esta zona del municipio y se encontró el interior revuelto, habiendo sido víctima de un robo: le faltaban joyas, dinero y material de fotografía, entre otras cosas.

Agentes de la Ertzain-etxea de Muskiz se dirigieron al lugar para iniciar la investigación de lo ocurrido. Gracias a la colaboración ciudadana, la Policía Local de Santurtzi pudo identificar a un sospechoso en la misma tarde de ayer. Una vez comprobada su presunta autoría del robo, se procedió a su detención en el mismo barrio de Mamariga.

Al finalizar las diligencias policiales, el detenido será puesto a disposición del Juzgado de Guardia en Barakaldo.