El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Estación de Lutxana. E.C.

Brutal agresión en Lutxana: le hace el 'mataleón' y le propina numerosos puñetazos para robarle una cadena

El detenido de 20 años, que ya ha ingresado en prisión, abordó a la víctima por la espalda y le golpeó también en la cabeza

Marina León

Marina León

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:16

Comenta

Ingresa en prisión un joven de 20 años y de origen magrebí, acusado de robo con violencia, después de propinarle una brutal paliza a un vecino de Barakaldo para robarle una cadena. Los hechos tuvieron lugar el pasado 1 de octubre cuando la víctima estaba esperando al tren en la estación de Lutxana y de pronto se vio sorprendido por el detenido, que le atacó por la espalda.

Para reducirle utilizó la técnica del 'mataleón', una peligrosa maniobra que consiste en rodear el cuello de la víctima con un brazo y oprimirlo hasta dejarla inconsciente. También le propinó varios golpes en la cabeza hasta que cayó al suelo.

Una vez consiguió inmovilizar a la víctima, el asaltante, empleando una extrema violencia en todo momento y sin cesar en la maniobra de estrangulación, le dio varios puñetazos. Logró hacerse con la cadena que el hombre llevaba en el cuello y salió corriendo.

La Ertzaintza puso en marcha la correspondiente investigación y finalmente consiguieron identificar y arrestar al presunto autor de este robo. El sospechoso ha sido localizado en Bilbao a primera hora de la mañana de este martes. Tras la detención, ha sido puesto a disposición judicial, siendo decretado su ingreso en prisión.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  2. 2

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  3. 3 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  4. 4

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  5. 5 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla
  6. 6 El municipio vasco que se quedará sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años
  7. 7

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ya revela el origen de sus detenidos
  8. 8

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia
  9. 9

    Entre bisturís y piedras de 100 kilos, la cirujana harrijasotzaile que se ha proclamado campeona de Euskadi
  10. 10 Los asesinatos de la niña Alicia y el joven Ander: ¿con cuánta cárcel se castiga tanta crueldad?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Brutal agresión en Lutxana: le hace el 'mataleón' y le propina numerosos puñetazos para robarle una cadena

Brutal agresión en Lutxana: le hace el &#039;mataleón&#039; y le propina numerosos puñetazos para robarle una cadena