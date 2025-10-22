Brutal agresión en Lutxana: le hace el 'mataleón' y le propina numerosos puñetazos para robarle una cadena El detenido de 20 años, que ya ha ingresado en prisión, abordó a la víctima por la espalda y le golpeó también en la cabeza

Marina León Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:16 | Actualizado 16:03h. Comenta Compartir

Ingresa en prisión un joven de 20 años y de origen magrebí, acusado de robo con violencia, después de propinarle una brutal paliza a un vecino de Barakaldo para robarle una cadena. Los hechos tuvieron lugar el pasado 1 de octubre cuando la víctima estaba esperando al tren en la estación de Lutxana y de pronto se vio sorprendido por el detenido, que le atacó por la espalda.

Para reducirle utilizó la técnica del 'mataleón', una peligrosa maniobra que consiste en rodear el cuello de la víctima con un brazo y oprimirlo hasta dejarla inconsciente. También le propinó varios golpes en la cabeza hasta que cayó al suelo.

Una vez consiguió inmovilizar a la víctima, el asaltante, empleando una extrema violencia en todo momento y sin cesar en la maniobra de estrangulación, le dio varios puñetazos. Logró hacerse con la cadena que el hombre llevaba en el cuello y salió corriendo.

La Ertzaintza puso en marcha la correspondiente investigación y finalmente consiguieron identificar y arrestar al presunto autor de este robo. El sospechoso ha sido localizado en Bilbao a primera hora de la mañana de este martes. Tras la detención, ha sido puesto a disposición judicial, siendo decretado su ingreso en prisión.

