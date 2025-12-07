Detenido en Barakaldo por robar en una tienda de telefonía y esconderse bajo un seto El arrestado, con antecedentes, tiene 39 años y nacionalidad española

La Ertzaintza ha detenido en Barakaldo a un hombre de 39 años y nacionalidad española acusado de robar en una tienda de telefonía. Los hechos han sucedido sobre las cinco de esta pasada madrugada, cuando un testigo alertaba de que un individuo estaba dando golpes al escaparate de un comercio en Cruces. Cuando llegaron las patrullas al lugar, comprobaron que el cristal estaba roto y emprendieron la búsqueda del sospechoso.

El arrestado, con antecedentes por otros robos, fue encontrado bajo un seto con una mochila en la que tenía herramientas y unos auriculares procedentes del establecimiento que todavía estaban en su embalaje original.

Ante estos hechos, el implicado fue arrestado por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas, y posteriormente trasladado a dependencias policiales para elaborar las diligencias pertinentes. Una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial.

