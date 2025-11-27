El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Varios bomberos accediendo a la vivienda siniestrada horas después de sofocar las llamas. Jordi Alemany

Detenida una mujer por su supuesta implicación en el incendio mortal de Barakaldo

La Ertzaintza investiga las causas del suceso que provocaron la muerte de un hombre tras lanzarse por la ventana para huir de las llamas

Laura González

Laura González

Barakaldo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:44

Comenta

El pasado 13 de noviembre, de madrugada, un incendio originado en un edificio de cinco alturas calcinó un piso en Barakaldo, en el barrio de ... Urban, situado entre la estación de tren y las antiguas oficinas centrales de Altos Hornos. El incidente, que solo afectó a una vivienda del tercer piso, dejó tres heridos y un hombre fallecido, de 38 años, a consecuencia del «politraumatismo craneal severo» que sufrió tras saltar por la ventana para huir de las llamas. Un incidente, que según ha podido saber EL CORREO, está siendo investigado por la Ertzaintza ya que parecen existir indicios que apuntan a que el fuego se pudo originar de manera intencionada, y no debido a algún accidente.

