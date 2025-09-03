Descuentos, sorteos y firma de libros en la XXXI Feria de Rebajas de Balmaseda El evento organizado por la asociación BalmaDenda se desarrollará este sábado y domingo en el palacio Horkasitas

Laura González Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:49

El Palacio Horkasitas volverá a convertirse este fin de semana en Balmaseda en epicentro del comercio local, con numerosos productos con sello encartado a precio de ganga, en la XXXI edición de la Feria de Rebajas. Organizada por la asociación BalmaDenda, con la colaboración del Ayuntamiento y del departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, este evento tiene el objetivo de impulsar y dinamizar las compras en los establecimientos de cercanía, ofreciendo a la vez a los asistentes una experiencia completa.

Y es que además de importantes descuentos también habrá sorteos de seis vales de 100 euros para canjear en compras, «una tómbola con sorpresas», servicio de bar y música en directo, a cargo de Jorge Cánovas. Esta cita, consolidada ya en la localidad, arrancará este sábado 6 de septiembre a las 11.00 horas, y se prolongará hasta las 20.00, de manera ininterrumpida.

En su programación también destaca la firma de libros de varios escritores locales, que aprovecharán para acercar sus obras a sus vecinos. El domingo se desarrollará solo en horario de mañana, de 11.00 a 15.00 horas.