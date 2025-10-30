Desalojan a los vecinos de tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra sin licencia
La eliminación del tabique en una lonja ubicada en los bajos del edificio ha propiciado el hundimiento de la plataforma que da acceso a los portales
Diana Martínez
Santurtzi
Jueves, 30 de octubre 2025, 14:31
Alarma en Santurtzi, donde unos trabajos, a priori de limpieza, han acabado en una gran susto para los vecinos de los portales 2, 4 y ... 6 de la calle Cervantes, en el centro del municipio. En los bajos del inmueble se encuentra una lonja vacía en la que durante las dos últimas semanas se estaban llevando a cabo unas tareas de limpieza previas a una futura reforma para habilitar un garaje. No obstante, pasadas las 20.00 horas de ayer, se eliminó un tabique maestro que, al parecer, sujetaba la estructura del edificio y que provocó la desestabilización de la plataforma que da acceso a los portales de las viviendas.
Ayer #Bomberos recibimos aviso de "movimiento" de forjado en edificio #Santurtzi— Bomberos y Bomberas Bizkaia (@BomberosBizkaia) October 30, 2025
Una reforma en curso parecía haber debilitado forjado
Colocamos sensores laser de movimiento, equipamiento B.R.E.C.
Y comprobamos que se movía, con altísimo riesgo de caida
Confinamos a los vecinos pic.twitter.com/gbnbirXafX
«Nos alertó la llamada de un vecino preocupado porque notaban que se estaba hundiendo el patio que da a la lonja, un antiguo almacén de materiales de construcción», ha explicado a este diario este jueves el portavoz del Ayuntamiento, Edorta Rodrigo. Al lugar acudieron representantes del equipo de gobierno, las BAIs, Bomberos y Policía. «Los Bomberos valoraron en profundidad la situación y la necesidad de apuntalar sin sacar a la gente de sus casas, ya que la plataforma de acceso se estaba moviendo y no querían arriesgarse».
De esa manera, se confinó a los vecinos de los tres portales –son 39 viviendas en total– y se realojó durante la noche en un hotel del municipio a seis familias que estaban en la calle cuando ocurrió el suceso. Desde el Consistorio han revelado que la empresa que ha actuado en la lonja «no tiene licencia de obra», solo comunicaron que harían «la limpieza del espacio», resalta Rodrigo. «La empresa ha actuado, consciente o inconscientemente, sin licencia».
La eliminación del tabique, añade el edil jeltzale, ha provocado un «riesgo evidente de seguridad ciudadana», por lo que los expertos han decidido que se tiene que demoler la plataforma que da acceso a los portales. A pesar de ser una zona privada, el Ayuntamiento ha actuado de forma subsidiaria mediante una empresa que eche abajo la estructura afectada. «No hay otra manera. Si no se hace nada, se cae del todo seguro», agrega.
Los Bomberos continúan durante la jornada de hoy con las labores de prevención, sacando a los vecinos a la calle por las ventanas mediante una grúa. Mientras se lleven a cabo las obras de demolición de la plataforma, se asegurará la entrada a las viviendas a los vecinos mediante unas pasarelas metálicas.
