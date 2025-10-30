El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los Bomberos continúan las labores de evacuación.

D. M.

Desalojan a los vecinos de tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra sin licencia

La eliminación del tabique en una lonja ubicada en los bajos del edificio ha propiciado el hundimiento de la plataforma que da acceso a los portales

Diana Martínez

Santurtzi

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:31

Alarma en Santurtzi, donde unos trabajos, a priori de limpieza, han acabado en una gran susto para los vecinos de los portales 2, 4 y ... 6 de la calle Cervantes, en el centro del municipio. En los bajos del inmueble se encuentra una lonja vacía en la que durante las dos últimas semanas se estaban llevando a cabo unas tareas de limpieza previas a una futura reforma para habilitar un garaje. No obstante, pasadas las 20.00 horas de ayer, se eliminó un tabique maestro que, al parecer, sujetaba la estructura del edificio y que provocó la desestabilización de la plataforma que da acceso a los portales de las viviendas.

