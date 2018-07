«Se dejaron olvidado a mi hijo en las piscinas durante 45 minutos», denuncia una madre de Gordexola Las piscinas de Gordexola. La mujer pide depurar responsabilidades después de que el crío, de 3 años, se quedara solo al término de las colonias municipales SERGIO LLAMAS Martes, 17 julio 2018, 00:28

A Mirian Fuster todavía no se le ha pasado el susto que se llevó el pasado martes cuando fue a recoger a su hijo de 3 años, Imanol, de las colonias organizadas por el Ayuntamiento de Gordexola. A las 13.30 horas fue a buscarle a la plaza Juan Antonio de Garay, pero entre todos los menores –se habían ofertado hasta 55 plazas– no estaba el pequeño. Como descubrieron luego, este se había quedado «olvidado» en las piscinas municipales, donde fue localizado un poco más tarde.

Allí lo encontró su madre, después de dirigirse a los responsables de las colonias para conocer su paradero. Estos le respondieron que no lo sabían y que a lo mejor se lo había llevado su padre, según relata la mujer, que ha pedido que se depuren responsabilidades por esta «grave negligencia». Y es que ella había hecho constar únicamente en la inscripción su contacto y el de la abuela, al tratarse de una familia monoparental.

Sin esperar más, la mujer cogió su coche y se dirigió junto a varios monitores a las piscinas, donde se habían desarrollado ese día las actividades de las colonias abiertas. «Seguía allí solo, sin vigilancia de las personas responsables de su cuidado. Se lo habían dejado olvidado. Su toalla y su mochila continuaban en el mismo sitio en el que había estado con su grupo», advierte la madre, que tras lo ocurrido no quiso volver a dejar al pequeño en las colonias. «Intentaron convencerme, pero ya no me atreví», reconoce en conversación con este periódico.

Fuster apunta que llegaron a las piscinas sobre las 13.42 minutos. Para entonces, según calcula, habían pasado tres cuartos de hora desde que los monitores sacaran al resto de los pequeños. «El niño salió del agua porque tenía frío y no vio a ninguna de las personas con las que había ido», detalla. También relata que Imanol se acercó a dos mujeres a las que conocía y que estaban allí. «Una de ellas le cubrió con una toalla», añade. Antes de que llegaran a llamarla, apareció la madre. «El niño se encontraba asustado y a raíz de esto tiene pánico a separarse de mí», explica.

Medidas a tomar

La alcaldesa de Gordexola, Ángela Eguía, señala que el Ayuntamiento ya está al tanto de lo ocurrido y que se ha hablado con la empresa encargada de ofrecer el servicio. Según afirma, todavía se están estudiando las medidas a tomar. «Haremos lo que haya que hacer. Lo más importante es que no ha pasado nada, pero entendemos el disgusto», se duele.

La madre del menor reivindica la necesidad de tomar medidas. «La explicación que me dieron al día siguiente es que falló todo lo que podía fallar. No contaron a los niños antes de salir de allí», detalla la mujer, que denuncia que «no hay excusa ni razón posible para estos hechos», y que avanza que, si no hay una respuesta, acudirá a la vía judicial.

Las colonias finalizaron el viernes –después de tres semanas– y atendieron a menores nacidos entre 2006 y 2014. Además de las piscinas, hubo actividades en otros lugares como el frontón, la plaza o la casa de cultura.