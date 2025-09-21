«En una década no vamos a quedar productores locales, necesitamos apoyo»

El mejor agro vasco se ha citado este domingo en Muskiz. La plaza de San Juan ha acogido la 41 edición de su tradicional feria ... agrícola y ganadera, que ha sumado 70 puestos y 225 animales como vacas y caballos. Ha sido una edición pasada por agua, ya que el tiempo no ha acompañado mucho, pero los nubarrones no han impedido que centenares de personas disfruten de la jornada y aporten su granito de arena al sector primario, que en muchos casos agoniza. «Estamos viviendo una transición muy fuerte, por desgracia en una década no vamos a quedar productores locales. La edad media es muy alta, hay muy poco relevo generacional en los caseríos y las instituciones han mirado para otro lado durante años, están empezando a preocuparse ahora», mantiene Mikel Cormenzana, al frente de Mermeladas Tologorri de Orduña.

¿Cuál es el futuro del sector primario? «Nuestra soberanía alimentaria va a desaparecer en una década, acabaremos dependiendo del extranjero», añade. Por ello este tipo de eventos es «indispensable», afirma Cormenzana. «Comercializamos de forma directa a través de mercados y ferias, es un punto de venta muy importante». Con 30 años de experiencia a sus espaldas, produce mermelada de una gran variedad de frutas. «Nuestra especialización es la diversificación. Producimos muchas variedades de frutas para disminuir los riesgos por las inclemencias del tiempo y así los clientes tienen más opciones para elegir», cuenta. Y todo ecológico. «Sin químicos, ni conservantes ni colorantes. Con mucho cariño y cuidando la maduración de la fruta para tener un producto de mayor calidad».

La feria incluye una gran gama de productos de 'kilómetro cero'. Frutas, hortalizas, miel, chacinería, pan, repostería y una amplia muestra de quesos. La feria incluye una gran gama de productos de 'kilómetro cero'. Frutas, hortalizas, miel, chacinería, pan, repostería y una amplia muestra de quesos, como los artesanos de Orozko, con 6 años de experiencia. Su puesto lo defiende Harriet Otaola, que también hace hincapié en la situación del sector. «Las condiciones no son muy buenas, la mayoría intentamos sobrevivir. Tenemos mucha competencia con grandes empresas y grandes mercados. Al ser más cómodo, la gente invierte más en el súper que en producto local, que es lo que más merece la pena comprar», expresa.

Productos estrella

La chacinería es uno de los productos estrella de estas ferias. Desde Sopuerta, Imanol Azkunaga y Leire Blanco, con una década al frente del negocio, señalan que «el relevo está complicado, es un sector en el que hay que trabajar mucho. Necesitamos más apoyo, que la gente consuma más producto local ayudaría mucho», apunta Azkunaga mientras coloca los chorizos y las morcillas en el puesto y su compañera atiende a los clientes, con chubasqueros y paraguas en mano. «La lluvia desluce mucho la feria, el número de asistentes va en función del tiempo. Si hace bueno, la plaza se pone hasta arriba; si no, entre el frío y el barro la gente no se anima tanto. Aun así, hay muchos fieles», recalca el alcalde, Eduardo Briones, quien destaca dos tipos de clientes: «Los que vienen a primera hora a comprar y se acaba el stock, y los que vienen a las txosnas a disfrutar».

Y así es. Por un lado, están los fieles que siempre acuden a la cita, saben lo que quieren y van a tiro fijo, y por otra parte, los que van a ver la variedad de productos locales, probar el género y comprar lo que más curiosidad les provoca. Un puesto que ha arrasado es el de Artesanus Julius, un negocio de Muskiz, que ha expuesto una selección de croquetas caseras hechas a mano de sabores de todo tipo, desde pizza, patata y foie hasta de queso de cabra, bacalao y jamón de bellota. No cabía ni un solo alfiler en los alrededores del puesto. La bilbaína Sandra Mazarredo ha salido encantada del lugar. «La de bacalao está buenísima», apunta.

Otro de los grandes clásicos de esta cita es el pastel vasco. Destaca el de Goiuri, negocio alavés con Leyre Belaustegi al frente durante los últimos 14 años aproximadamente. Aunque producen de chocolate y de queso de Idiazabal, el plato estrella es el tradicional, con el que han ganado premios del primer puesto durante cinco años. «Hemos traído más de 200», señala. ¿Cuál es el secreto? «Hacerlo con ganas».

La feria también ha contado con la presencia de más de dos centenares de cabezas de ganado, puestos de artesanía e incluso una mesa para la asociación de cáncer de mama de Muskiz, que ha aportado su toque solidario al evento. Las integrantes han vendido merchandising que irá destinado a la investigación contra esta enfermedad y también han sumado inscripciones para la marcha rosa que se celebrará el próximo 26 de octubre. Ya hay más de 300 personas apuntadas. «El año pasado recaudamos 15.000 euros, esta vez esperamos superarlo», afirma el alcalde.