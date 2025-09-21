El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La chacinería, los quesos y la repostería son los productos estrella de la feria.

Feria agrícola y ganadera en Muskiz

«En una década no vamos a quedar productores locales, necesitamos apoyo»

Centenares de personas acuden a la feria agrícola y ganadera de Muskiz para aportar su granito de arena al sector primario

Diana Martínez

Muskiz

Domingo, 21 de septiembre 2025, 15:11

El mejor agro vasco se ha citado este domingo en Muskiz. La plaza de San Juan ha acogido la 41 edición de su tradicional feria ... agrícola y ganadera, que ha sumado 70 puestos y 225 animales como vacas y caballos. Ha sido una edición pasada por agua, ya que el tiempo no ha acompañado mucho, pero los nubarrones no han impedido que centenares de personas disfruten de la jornada y aporten su granito de arena al sector primario, que en muchos casos agoniza. «Estamos viviendo una transición muy fuerte, por desgracia en una década no vamos a quedar productores locales. La edad media es muy alta, hay muy poco relevo generacional en los caseríos y las instituciones han mirado para otro lado durante años, están empezando a preocuparse ahora», mantiene Mikel Cormenzana, al frente de Mermeladas Tologorri de Orduña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

