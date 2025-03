Dagas de la Luftwaffe, monedas alfonsinas de oro, un fonógrafo suizo de bolsillo de los años 20... El BEC se llena de reliquias

Medallas militares, dagas de la Luftwaffe, monedas alfonsinas de oro, muebles de los años 20, tebeos de la infancia... El Bilbao Exhibition Centre (BEC) de ... Barakaldo se llena de reliquias con la edición 51 de la feria de Desembalaje, que atraerá durante este fin de semana a miles de amantes del mundo 'vintage' que buscan descubrir antigüedades y aumentar sus colecciones privadas. Y tienen dónde buscar, pues el recinto ferial abarca más de 140 expositores con multitud de productos para todos los gustos.

Desde Ourense llega Histórica Europa, un negocio creado por un grupo de amigos que llevan años coleccionando objetos históricos del continente, especialmente militaria, numismática y joyería. Aunque «nuestra política es diversificar para abrir temas a todo público, por lo que también tenemos plumas estilográficas, relojes, objetos de colección como cerámica...», cuenta Celso Araujo, al frente del puesto. «Empecé como coleccionista ya que me gustaban las antigüedades a nivel particular, y luego di el paso a las ferias», añade. Ya lleva diez años asistiendo.

A su lado se encuentra Javier Montero, experto en el ámbito bélico tratando con un cliente interesado en un 'Soldbuch', una cartilla de identidad de un soldado alemán de la Wehrmacht que se conserva en buen estado. No es lo único que llama la atención de los asistentes. Destacan dos copias del 'Mein Kampf' (Mi lucha), el primer libro escrito por Adolf Hitler. «Uno de ellos es de bolsillo, se lo daban a los soldados para ir al frente», relata Montero. También las dagas de la Luftwaffe, que se venden por 700 euros –«el precio depende del estado en el que se encuentre y del fabricante, algunos son muy cotizados»–, cuchillos de las juventudes hitlerianas, medallas que van desde los 50 hasta los 1.500 euros...

Entre las piezas más preciadas se encuentra un casco alemán de la Primera Guerra Mundial, en modelo de lana –«muy raro de ver, generalmente se vende en piel»–, y un sombrero salacot del Afrika Korps. Aunque también hay productos curiosos en la sección de numismática. «Desde monedas romanas del bajo imperio hasta las ibéricas». Habla Montero de reliquias del «siglo II antes de Cristo». Productos «muy variados» que van desde los 20 hasta los 750 euros en el caso de las monedas alfonsinas de oro.

Hay multitud de productos de épocas distintas. D. M.

A unos metros se encuentra el puesto de la tienda César y Marta, de Barcelona, con multitud de objetos de coleccionismo y decoración. La pareja acude a este tipo de eventos desde hace casi 40 años. «Fuimos de los primeros en asistir», apunta César Martín. Vende de todo y con un gran abanico de precios para llegar al mayor público posible. «Desde 5 euros en adelante, aunque hay algún tebeo a 3. La pieza más cara es de 600 euros», subraya. Es su mayor reliquia: un fonógrafo de bolsillo suizo de la marca Mikiphone, de los años 20. «Es una rareza por lo pequeño que es. Está funcional, completo y muy bien conservado. El problema de estos fonógrafos era que las piezas se perdían, pero este está totalmente completo», afirma con orgullo.

«Antes había más coleccionistas, hoy en día ya no hay tantos. La gente colecciona lo que conoce, lo que le recuerda a su infancia. Viene, ve algo que le gusta y si le encaja el precio lo compra», recalca Martín. ¿Intentan regatear? «Sí, es una cosa habitual. No sé por qué el regateo está estipulado en este mundo, pero la gente lo cumple a rajatabla», señala. Frente al puesto de César se encuentra descansando en un banco José García, un cántabro que se ha acercado a la feria por décimo año consecutivo para «curiosear sobre todo objetos de militaria y alguna vitrina antigua». Y no se ha ido con las manos vacías. Se lleva a casa un casco de la Primera Guerra Mundial por «algo más de 300 euros». «Era una buena oportunidad y a veces hay que lanzarse. Las cosas están cuando están. Quizás en otra feria lo veo más caro o ni siquiera lo encuentro».

«Tengo 400 coches a escala»

El bilbaíno Jorge López está a la caza de coches a escala, una colección que le apasiona. «Tengo 400 en casa», admite. Su favorito, «un vehículo japonés de los años 80, es lo más especial que tengo», cuenta tras adquirir un expositor antiguo de hace más de cuatro décadas para su colección por apenas 30 euros. En búsqueda de curiosidades también está Itziar Fuentes, de Berango. «Me gusta todo, lo que es un problema porque me lo quiero llevar todo», afirma entre risas. Por el momento ya se lleva una antigua aceitera de gran tamaño de color rojo, por 45 euros. «Es un regalo».

La feria incluye talleres de restauración. De la mano de 'Lakeone', una empresa francesa con décadas de experiencia, se ofrecen varias clases a lo largo del fin de semana, tanto por la mañana como por la tarde, sobre cómo reparar muebles de madera, así como metales, cuero y mármol. ¿Cuáles son las claves para restaurar con precisión un objeto? «Paciencia, tiempo, ganas y encontrar el producto adecuado para lo que quieras lograr o hacer en el mueble. En la restauración entra la reparación, el mantenimiento... Todo», explica Olivier García, de la filial española de la firma. En estos cursillos «aprendemos todos», apunta. «La gente viene con la idea de subsanar el problema que tiene en casa con una cómoda, mesa, silla o lámpara, que igual tienen algún arañazo. Y durante el taller van saliendo dudas, otras opciones para mejorar también la encimera de mármol del baño o para sacarle brillo... Vienen a aprender, pero nosotros, con sus dudas, también aprendemos».