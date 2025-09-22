«Cuidado con los cambios en la rotonda del BEC», avisa una autoescuela Se han efectuado variaciones en las marcas viales que afectan a los conductores

Bruno Vergara Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:50

Las rotondas siguen siendo un quebradero de cabeza para muchos conductores. Existen unas normas para realizarlas, pero no muchos las cumplen. En Barakaldo, en la rotonda del BEC, se han pintado unas líneas que lo hacen más complicado si cabe. Avisa de este cambio la autoescuela Mikel, que ha publicado un vídeo en el que advierte a los conductores de la variación de las marcas viales.

«Ahora, los que venimos de Lutxana ya no podemos acceder al carril derecho», exponen desde la autoescuela. «No han pintado una línea discontinua, por tanto hay que quedarse en el carril del medio, haciendo prácticamente imposible que podamos salir bien de la rotonda», avisan. Para abandonarla, «se necesita la colaboración» de los que están en el carril derecho «porque hay que cruzar un carril para salir. No podemos cambiar antes».

Desde la autoescuela aseguran, ahora bien, que hay una manera de hacer bien esa rotonda. «Si pintaran una línea discontinua asociada a la continua para intentar el cambio de carril antes de que llegue la salida», explican.

Pero existe otro problema para los que acceden a la rotonda desde la autopista. En el carril derecho han borrado el ceda el paso sobre el asfalto, «porque ya no tiene sentido», pero para «evitar confusiones no estaría mal que lo quitaran de la señal vertical».

Hace meses, esta misma autoescuela consiguió que el Ayuntamiento de Barakaldo cambiara la ubicación de una señal de tráfico en la calle Retuerto tras publicar un vídeo en redes sociales que mostraba cómo la señal obstaculizaba la práctica de maniobras.

Algunos internautas han comentado la publicación del vídeo. «Todos días hago esa rotonda y necesito salir por Ronda de Azkue, así que si tengo a uno en el carril de la derecha le dejo salir y luego lo hago yo, no hay otra», señala José.

«Ahora está fatal. No hay manera de salir hacia adelante, por muchas vueltas que das a la rotonda», dice Mireya.

Cómo se hacía antes esta rotonda