El recinto festivo congrega a múltiples grupos de amigos para disfrutar de la jornada. E. C.

Las cuadrillas de Portugalete ultiman los preparativos para la fiesta de San Nicolás

El paseo de La Canilla acogerá el sábado a numerosos grupos para disfrutar de esta tradicional jornada con regatas, cucaña y gastronomía

Diana Martínez

Portugalete

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:13

Portugalete ultima los preparativos para San Nicolás, la tradicional jornada organizada por y para las cuadrillas que tendrá lugar este sábado en el paseo de La Canilla. Aunque hay grupos que acuden desde la noche previa, tienda de campaña en mano, para asegurarse un hueco en el recinto festivo. «Empezó siendo una fiesta popular para algunas cuadrillas y ha aumentado, cada año va a más. Se trata de pasar todo el día con los amigos», apunta la alcaldesa, Marijose Blanco.

La programación arrancará a las 10.00 horas con el chupinazo, aurresku y ofrenda floral al santo, un acto organizado por la cofradía de mareantes y navegantes de San Nicolás y San Telmo. Los asistentes disfrutarán el resto de la jornada de regatas, hinchables infantiles, exhibición de deporte rural, pasacalles y el concurso de marmitako, tortilla y sangría. Por la tarde continuará el buen ambiente con más hinchables, pasacalles, cucaña popular, dantza plaza, bajada de cuadrillas, romería y quema del colas.

La regidora ha desgranado el dispositivo de seguridad y limpieza organizado para la jornada. De esa manera, se contará con un refuerzo de la Policía Local para prevenir delitos y regular el tráfico. El departamento de limpieza contará con diez incorporaciones para asegurar que todo esté limpio. También se repartirán bolsas de basura y contenedores de reciclaje a cada cuadrilla, y se colocarán seis nuevos contenedores en el paseo de La Canilla, así como baños portátiles ya que los de la oficina de turismo están cerrados por obras.

