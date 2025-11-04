El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Agentes municipales realizarán visitas a domicilio con los kits pertinentes para que los vecinos se sumen a la campaña. A. M.

El contenedor marrón llega a Muskiz con descuentos en la tasa de basura

Los vecinos que se adhieran pagarán un 10% menos, pasando de 24 a 21 euros a partir de enero

Diana Martínez

Muskiz

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:50

Comenta

Muskiz se suma al sistema de recogida orgánica a través de la implantación del contenedor marrón, cuya llegada beneficiará a los vecinos con descuentos en el impuesto de la recogida de residuos. Cabe recordar que el pasado pleno municipal, el equipo de gobierno (formado por el PSE y el PNV) aprobó la subida de la tasa de basuras para cumplir con la normativa europea que obliga a que sean los contribuyentes quienes asuman el coste total del servicio. Así, los vecinos de la localidad minera pasarán de pagar 7 euros al mes a 24 a partir de enero.

Con el fin de paliar este incremento, el Consistorio aplicará descuentos del 10% a los residentes que se sumen a reciclar con el contenedor marrón. En ese sentido, quienes se adhieran a la campaña abonarán 21 euros por el impuesto. ¿Cómo apuntarse? Durante los próximos días, el Ayuntamiento hará visitas a domicilio para informar sobre esta iniciativa y entregar el kit necesario para sumarse. Se trata de un paquete que consta de un pequeño contenedor marrón para el hogar, bolsas compostables y material informativo sobre cómo proceder a la separación de residuos.

En estas visitas, que tendrán un mes de duración, los vecinos podrán facilitar sus datos para quedar registrados como usuarios del contenedor marrón y poder beneficiarse del 10% de bonificación en el recibo de la tasa de basuras. Para ello, quienes quieran adherirse deberán tener a mano el número de cliente del Consorcio de Aguas, «fundamental para poder ser identificado y que, en consecuencia, sea aplicado el descuento en 2026», señalan desde el Ayuntamiento.

A mediados de diciembre los agentes municipales estarán durante varios días en el hall del Meatzari, a donde se podrán acercar los residentes para confirmar su adhesión. En el contenedor marrón se podrán depositar residuos orgánicos de origen vegetal y animal, tanto cocinados como no cocinados, así como pan, galletas o papel de cocina y servilletas de papel.

