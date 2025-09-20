El Consorcio inyecta 23,5 millones para culminar el tanque de tormentas de Galindo

Laura González Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:33 Comenta Compartir

Diseñado como un aliviadero y una pieza clave en la gestión para evitar vertidos incontrolados a la ría en episodios de fuertes precipitaciones, la construcción del tanque de tormentas en Barakaldo vuelve a dar otro acelerón para la culminación de las obras. Este proyecto, que trasladará las aguas de la caverna soterrada hasta la depuradora de Sestao, la EDAR de Galindo, para su tratamiento adecuado, sufrió la renuncia de la constructora que había arrancado los trabajos, obligando a iniciar el proceso administrativo.

Ahora, con el proyecto actualizado en el tramo Galindo-Beurko, acaba de salir a licitación un nuevo contrato, para dar continuidad a lo ya realizado y rematar este gran depósito y todas sus conexiones. El presupuesto destinado a ello es de 23,5 millones de euros (con IVA), con un plazo de ejecución de unos 18 meses. En total en Bizkaia ya existen una docena de infraestructuras como ésta, pero la de la Margen Izquierda será la mayor de todo el territorio, con una capacidad para albergar hasta 90.900 metros cúbicos, por encima de los 75.000, con los que cuenta el tanque de Etxebarri. Se trata de un proyecto «prioritario», ya que debido a su ubicación, además de recibir aguas torrenciales de la comarca, también almacenará las que no tengan posibilidad de ser retenidas en la zona de la Margen Derecha, e incluso las de Bilbao.

La obra, que arrancó en 2018 con una previsión inicial de estar terminada en 2023, se vio salpicada por los efectos de la pandemia y la guerra, con la posterior subida de los precios y la falta de abastecimiento, y por la renuncia de la primera constructora adjudicataria ya mencionada. Para su culminación el Consorcio empleará gran parte de la partida dedicada a iniciativas de saneamiento aprobada este año. Como ya ha puesto de manifiesto el ente, la realización de estos tanques, que actúan de ayuda cuando el sistema de alcantarillado se colapsa, son una prioridad para el cumplimiento de la nueva directiva en materia de tratamiento y depuración de aguas residuales urbanas que entrará en vigor el próximo año en España.

Túnel de 1,2 kilómetros

Los trabajos ahora se centran principalmente junto al jardín botánico, y entre las tareas que quedan pendientes se encuentra la estación de bombeo ubicada en la planta de Sestao, que hará que se vacíe el túnel de 1,2 kilómetros que transportará el agua desde el depósito para incorporarlas a su adecuado tratamiento. Para minimizar el impacto de la contaminación que llega a la EDAR de Galindo, lo que se busca con este gigantesco almacén subterráneo, también se está llevando a cabo un proceso de modernización en la propia depuradora.

