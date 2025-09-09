El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimosexta etapa de la Vuelta a España, en directo
El evento contó el pasado ejercicio con 170 profesionales del sector inscritos. Yvonne Iturgaiz

La concentración de camiones de Barakaldo se pospone un año por obras en Ansio

La organización celebrará en septiembre de 2026 la sexta edición del evento, que incluye exhibiciones y concursos

Laura González

Barakaldo

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:30

Los trabajos para acondicionar la explanada del recinto ferial de Ansio, en Barakaldo, iniciados el pasado mes de abril y que se estima que culminarán a final de curso, harán que este año no rujan los motores de las decenas de profesionales del sector del transporte de diversos puntos del país que suelen darse cita en la 'Barakaldo Truck Festival'.

Esta tradicional concentración, organizada por el Club Camión Euskadi y que se celebra a principios de septiembre, ha decidido posponerse hasta el año que viene, «en las mismas fechas», después de haber barajado otras alternativas, según ha podido saber este periódico. «No tenía sentido llevarla a otro lado, teniendo el nombre de Barakaldo», explica a este diario Jonathan Blanco, uno de los miembros de la organización. «Esperaremos y volveremos con algo más grande», promete.

Esta cita, que sumará la sexta edición, suele contar con varias exhibiciones y concursos. El pasado ejercicio contó con 170 profesionales del sector inscritos. «Decidimos hacerla allí –en la explanada de Ansio– desde el principio porque es un espacio amplio (consta de cerca de 25.000 metros cuadrados), ideal para los que vienen de fuera, con todo cerca, el metro, hoteles, centros comerciales...», resume Blanco, pensando ya en la vuelta de estos grandes vehículos a Barakaldo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    El agradecimiento de Maialen a un conductor de Bizkaibus: «Tenía miedo y él me tranquilizó»
  3. 3

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  4. 4

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  5. 5

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  6. 6 Brasas en el centro de Algorta
  7. 7

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  8. 8

    La mejor vaca de España es de Sopuerta
  9. 9 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  10. 10

    El 42% de los alumnos vulnerables deberían cambiar de colegio para evitar la segregación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La concentración de camiones de Barakaldo se pospone un año por obras en Ansio

La concentración de camiones de Barakaldo se pospone un año por obras en Ansio