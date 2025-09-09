La concentración de camiones de Barakaldo se pospone un año por obras en Ansio La organización celebrará en septiembre de 2026 la sexta edición del evento, que incluye exhibiciones y concursos

Los trabajos para acondicionar la explanada del recinto ferial de Ansio, en Barakaldo, iniciados el pasado mes de abril y que se estima que culminarán a final de curso, harán que este año no rujan los motores de las decenas de profesionales del sector del transporte de diversos puntos del país que suelen darse cita en la 'Barakaldo Truck Festival'.

Esta tradicional concentración, organizada por el Club Camión Euskadi y que se celebra a principios de septiembre, ha decidido posponerse hasta el año que viene, «en las mismas fechas», después de haber barajado otras alternativas, según ha podido saber este periódico. «No tenía sentido llevarla a otro lado, teniendo el nombre de Barakaldo», explica a este diario Jonathan Blanco, uno de los miembros de la organización. «Esperaremos y volveremos con algo más grande», promete.

Esta cita, que sumará la sexta edición, suele contar con varias exhibiciones y concursos. El pasado ejercicio contó con 170 profesionales del sector inscritos. «Decidimos hacerla allí –en la explanada de Ansio– desde el principio porque es un espacio amplio (consta de cerca de 25.000 metros cuadrados), ideal para los que vienen de fuera, con todo cerca, el metro, hoteles, centros comerciales...», resume Blanco, pensando ya en la vuelta de estos grandes vehículos a Barakaldo.

