Colectivos vecinales de Barakaldo piden la salida de Oxinorte con el nuevo PGOU Solicitan que la revisión del documento incluya la marcha del casco urbano de industrias peligrosas señalando también a Bilbaína de Alquitranes

Laura González Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:45 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Barakaldo sigue adelante con la confección de su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una herramienta que lleva un cuarto de siglo en vigor, desde el año 2000, y cuya actualización es necesaria para que el municipio pueda adaptarse a los tiempos actuales. Un proceso que se inició en 2023, con un presupuesto de 1,17 millones de euros, y que dará lugar a una hoja de ruta que estará lista en 2027, y que servirá para diseñar el municipio de los próximos 15 años.

Inmerso en la fase tres, el avance de la revisión del plan, y del Documento Inicial Estratégico (DIE), ha sido sometido a un proceso de exposición pública para recibir sugerencias, que finaliza este miércoles, tras haber sido ampliado un mes. Un plazo que han aprovechado once colectivos vecinales del municipio – las asociaciones Adelante Kadagua, Ibarreta, Mendi Alde, Pulmón Verde Gorostiza, Villamor, Casa Social de Lutxana, Codisfiba, Ekologistak Martxan, Eguzki, el movimiento de pensionistas y Barakaldo Naturala– para presentar más de 60 propuestas, con el objetivo de «transformar Barakaldo en una ciudad más verde, accesible y habitable».

Entre ellas destaca su petición de incluir la salida del casco urbano de industrias peligrosas, señalando a Gases Oxinorte y a Bilbaína de Alquitranes, ambas en el barrio de Lutxana, que han recibido numerosas quejas por contaminación acústica y emisión de malos olores. Para estos colectivos es «imprescindible» que se alejen del entorno urbano, «por seguridad y salud» de los vecinos. Lo cierto es que el avance del plan contempla la posibilidad de edificar viviendas en el suelo ocupado desde hace más de seis décadas por Oxinorte, pero también figura otra propuesta para mantener ahí dicha industria, pese a que en estos momentos se levantan a su alrededor varios bloques residenciales, que forman parte del parque Serralta.

La salida de Oxinorte ha sido solicitada en varias ocasiones por los vecinos de Lutxana. En 2022 se llegó a aprobar por unanimidad una moción en el pleno del Ayuntamiento para realizar todas las gestiones necesarias para proceder al traslado de ambas empresas fuera del municipio. El pasado año, el área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural, como contestación a unas preguntas internas de Elkarrekin, indicó que la intención de Barakaldo es que las industrias «no estén situadas en los cascos urbanos de las ciudades», algo que se pretende reflejar en la revisión del PGOU.

Cuidar el valle de El Regato

Al margen de esta cuestión, entre las propuestas de los colectivos vecinales destaca la petición de potenciar la vivienda pública en alquiler, la previsión de suelo para levantar nuevos ambulatorios y centros de educación, y el poder contar con dos residencias públicas en el municipio, situando una en terrenos de Sefanitro. Allí también piden un polideportivo con piscina, reclamando otro en la zona de San Vicente-Zuazo. Asimismo, solicitan derribar la cantera de El Regato y regenerar la parcela, y no incrementar el suelo urbanizable en todo el valle, además de estudiar la posibilidad de cubrir los principales viales que cruzan Barakaldo, y eliminar el puente de Rontegi, sustituyédolo por «otro proyecto de conexión».