El Circo del Sol suma nuevas funciones en su regreso a Bizkaia La compañía recalará en Barakaldo el próximo año y acaba de anunciar que prolongará dos semanas su estancia, desde el 8 de abril al 17 de mayo

Laura González Barakaldo Martes, 4 de noviembre 2025, 13:19

Trece años después el Circo del Sol regresará a Bizkaia, y lo hará a Barakaldo, donde se presentará en 2026 con uno de sus espectáculos más aclamados, Kurios-Gabinete de Curiosidades. La compañía ya había anunciado que abriría su gran carpa el próximo 8 de abril y su idea inicial era desplegar su magia en la explanada de Ansio, junto a Megapark, hasta el 3 de mayo, pero este martes han anunciado que ampliarán su estancia en el territorio dos semanas más, hasta el día 17.

«Por fin estamos de vuelta. Tenemos ya más de 20.000 localidades vendidas y hemos decidido ampliar el número de funciones, hasta las 50», ha explicado Itxaso Barrios, Marketing Manager de Mercados Internacionales de Cirque du Soleil, y curiosamente residente en la localidad fabril. «Estamos encantados de traer Kurios a Bizkaia. Es un momento muy especial para la compañía y regresar con este montaje nos llena de emoción. Barakaldo cumple todos los requisitos por su ubicación, su área disponible y sus buenas comunicaciones», ha añadido, destacando que las entradas para las nuevas fechas ya están a la venta.

Se trata de un show que se estrenó, como el resto, en Montreal, en 2014, y que desde entonces ha pasado por más de 40 ciudades en todo el mundo, con más de 3.000 funciones, congregando a más de seis millones de espectadores. En Barakaldo se podrán ver en escena medio centenar de artistas de 21 países distintos. «Es el espectáculo que más elementos escenográficos tiene de todos los que ha creado el Cirque du Soleil, un total de 464, y además posee una rutina propia circense creada para la ocasión, con un salto desde una red que hace que lleguen hasta la cúpula», ha destacado Barrios.

Se trata de una propuesta cautivadora y para toda la familia, que tiene una duración de 125 minutos, con un descanso de casi media hora, que se centra en un personaje, el Buscador. «En mitad del siglo XIX, en plena revolución industrial, se crearon muchos inventos que parecían una locura, como la electricidad, la máquina de vapor..., y mucha gente pudiente se dedicó a viajar por el mundo recogiendo cosas peculiares, creando colecciones, un gabinete de curiosidades. El protagonista, un científico, está convencido de que existe un sitio con las ideas más locas y los sueños más grandiosos y consigue acceder a ese universo loquísimo y fabuloso», ha explicado la representante del Circo del Sol, afirmando que se trata de un show «para crear momento únicos que sigan recordando siempre», dejando claro que «se trata de algo más que un circo, o un espectáculo».

Más de un millón de euros de impacto

Desde el Ayuntamiento de Barakaldo han agradecido el paso por la localidad de esta prestigiosa compañía. En 2013 eligieron Bilbao, con Kooza. «Un espectáculo de esta magnitud, capaz de atraer a público de todos los rincones, es una noticia magnífica», ha destacado la alcaldesa, Amaia del Campo, afirmando que se estima que su estancia en el municipio genere «un impacto económico superior al millón de euros», además de la creación de 215 puestos de trabajo. «Por todo ello estamos convencidos de que la llegada del Cirque du Soleil será una gran oportunidad, tanto cultural como para el impulso que supondrá para la actividad económica en la ciudad».

El show actualmente se encuentra en La Haya, en los Países Bajos, y antes de recalar en Bizkaia hará un alto en el camino en Sevilla, del 17 de enero al 15 de febrero. En España también pasará posteriormente por Málaga y Alicante. Las entradas para poder presenciar este espectáculo en Barakaldo están disponibles en la web de la compañía, desde 49 euros.