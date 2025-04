Cinco años sin salas de ensayo musical en Santurtzi

Diana Martínez Santurtzi Viernes, 4 de abril 2025, 16:29 Comenta Compartir

Las salas de ensayo de música de Santurtzi son un proyecto que nació a partir de las reivindicaciones de los vecinos por tener una biblioteca en Mamariga. Así se creó el kulturgune, inaugurado en 2011 para dotar al barrio de «la ansiada biblioteca y mucho más: ludoteca, salón de actos, locales para asociaciones… y dos salas de ensayo para que las bandas locales pudieran ensayar aquí. Hoy día, lamentablemente, el kulturgune está infrautilizado en gran parte porque las salas de ensayo no se están usando, y desde hace cinco años», ha denunciado este viernes Joxi Martín, concejal de EH Bildu.

Este espacio, añade el edil, cerró en 2020 con motivo de la pandemia y no se ha vuelto a abrir al público. «Es una lástima que tengamos unas salas de ensayo públicas y que no se utilicen por la dejadez y falta de interés del equipo de gobierno», critica Martín, quien recuerda que precisamente hace dos años se colocó una placa en el kulturgune nombrando este punto musical como 'Salas de ensayo Andrés Benzal', en homenaje al músico y activista por los derechos de las personas con discapacidad en Santurtzi. «Parecía que con este acto se volverían a abrir, pero coincidiendo con esta efeméride tenemos que denunciar que durante todo este tiempo no se han usado ni una sola vez».

El sistema de pago fianza se realizaría mediante el cajero ciudadano que está inoperativo de momento. D. M.

La situación, señalan desde la formación abertzale, obliga a «más de una decena de grupos» a trasladarse a otros municipios como Bilbao o Portugalete. Además, «aparte de todo esto, para el uso de las salas se debe pagar una fianza, pero parece ser que todavía no están preparados los cajeros multiusos para poder hacer el trámite. Hay una gran demanda por parte de muchos santurtziarras, la mayor parte jóvenes. Creemos que es demasiado tiempo el que se está tardando en dar solución a este problema», exige Martín.

Puesta a punto, este mes

Preguntado al respecto, desde el Ayuntamiento han explicado a este diario que tras la pandemia se aprovechó para «reacondicionar estos espacios que requerían una actualización, renovando materiales, saneando las salas y reparando los desperfectos ocasionados por el uso continuado». Después se planificó un «nuevo modelo de gestión para garantizar el correcto uso de los locales, incorporando una fianza como parte del procedimiento». Para ello, «se ha esperado a la instalación de las nuevas máquinas del cajero ciudadano, para facilitar los trámites de pago a la ciudadanía, que requiere un periodo de adaptación de las vías de pago municipales a estos cajeros. Tras realizar este proceso, está previsto que las salas vuelvan a estar operativas a lo largo del mes de abril», recalcan. El equipo de gobierno (PNV) destaca asimismo que «durante este tiempo se ha recibido una queja al respecto y únicamente se han acercado de manera presencial en torno a cinco personas interesadas en el uso de las salas».