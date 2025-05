Contra el ciberbullying en las aulas de Barakaldo

Laura González Barakaldo Miércoles, 21 de mayo 2025, 12:03 Comenta Compartir

Estudios recientes sostienen que aproximadamente el 11% de los adolescentes de entre 12 y 16 años ha sufrido ciberacoso, aunque gran parte de esos casos no salgan nunca a la luz y se ocultan por miedo o vergüenza. «La inmediatez de las redes sociales y la facilidad para pasar desapercibido empeora la situación, causando secuelas sociales, emocionales y psicológicas que pueden afectar a las víctimas de por vida», ha señalado la responsable del área de Cohesión Social del Ayuntamiento de Barakaldo, Nuria Rodríguez.

Para tratar de atajar este problema, el Consistorio pondrá en marcha el próximo curso una campaña piloto que lleva por título 'Be_Kind On_Line', con la que se pretende guiar a los más jóvenes en el uso de las redes sociales y advertirles de los posibles peligros que entrañan. «El mundo digital no es el enemigo a batir, pero tenemos que ser conocedores de su entorno. Ahora los niños nacen casi con un móvil en las manos, y en las aulas usan la tecnología. Es nuestra responsabilidad guiarles e involucrarles para que puedan tener el control. Queremos ayudar a los centros escolares porque en muchas ocasiones se ven desbordados», afirma la edil socialista.

Ampliar Alba Delgado, segunda teniente de alcalde, junto a Nuria Rodríguez, concejala de Cohesión Social. L. G.

Dirigido a niños de Secundaria de entre 12 y 13 años, será una «campaña dinámica» frente al ciberbullying, con talleres participativos, en los que se hará hincapié en que el acoso ha saltado ahora a las plataformas digitales que se han colado en nuestras vidas y que se utilizan de manera habitual desde edades muy tempranas.

Estas acciones, que arrancarán con el próximo curso escolar, a partir de septiembre, cuentan con la colaboración de la ONG Save the Children, y están enmarcadas dentro de la estrategia vasca contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia, a la que está adherida el área de Cohesión Social, para proteger a este colectivo vulnerable y promover la cultura del buen trato y los entornos seguros. Esta meta viene recogida en el primer plan local de la infancia y la adolescencia del Ayuntamiento, aprobado en 2023.

Chivatos y amigos

Pero las panallas y redes sociales no son el único problema. El Consistorio trabaja también contra el acoso presencial y este año ha puesto en marcha la quinta edición de su campaña 'txibato ez, laguna bai' (chivato no, amigo sí). La iniciativa está dirigida a los centros escolares, en particular a niños de Primaria. «Ha vuelto a tener una buena acogida y tras una encuesta de participación los resultados han sido positivos en un 90%. Queremos que desde pequeños se impliquen y ayuden a los que no pueden o no son capaces de alzar la voz ante las situaciones de acoso».