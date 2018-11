Los cazadores de chollos toman el BEC Varios asistentes miran algunas de las ofertas. / S. Llamas Cientos de personas han hecho cola este viernes a la mañana para la apertura de la feria de Stock Euskadi, que concentra hasta el domingo miles de prendas con suculentos descuentos SERGIO LLAMAS Viernes, 9 noviembre 2018, 18:39

A los cazadores de chollos no les importa hacer cola para conseguir las mejores ofertas. Cientos de personas se han agolpado este viernes a la mañana a la puerta del pabellón 1 del BEC para ser los primeros en disfrutar de la XV Feria de Stock Euskadi, que reúne hasta el domingo a 145 expositores. «Prácticamente una hora antes de abrir ya había una fila de gente esperando para entrar. Hemos tenido clientes desde el primer momento», ha explicado Estíbaliz Iregi en el estand de Privalia, uno de los más grandes de la cita. «En total tenemos 8.000 prendas, incluyendo moda y calzado para hombres, mujeres y niños. Hay descuentos de hasta el 75%, y la verdad es que la gente no viene a mirar. Buscan buenas marcas y descuentos, y cuando dan con algo se lo llevan», ha afirmado.

La cola también se notaba delante de la caja del estand, donde Javier Soria despachaba a los clientes. «Es la segunda vez que venimos a esta feria. Estuvimos en la que se hizo en primavera», ha señalado el encargado, sin dejar de atender a las personas que se acercaban con las prendas en la mano. De fondo, el sonido continuo del chocar de las perchas y el abrir y cerrar de cremalleras. «Aquí se vende mucho. Lo petamos», ha asegurado, metido en faena.

No ha habido un perfil único de clientes. Entre los más madrugadores, los jóvenes bilbaínos Aketza Sota y Daniel Pastor han tardado sólo unos pocos minutos en completar sus compras. «Para mí es la primera vez. Traía una idea clara y había mirado en internet a ver qué marcas iba a haber», ha afirmado Pastor, tras comprar una chaqueta y unas zapatillas rebajadas un 50% y un 60%. «Lo he cogido en la primera tienda en la que he estado». Su amigo también cargaba con una bolsa en la que llevaba una chamarra y unos guantes para la moto. «Yo no lo tenía tan pensado. Me guío más por el ojo», ha comentado el muchacho, que ya había estado en la feria hacía cinco años. «Es mejor venir al principio porque se mira todo más cómodo. Luego hay que andar a codazos».

Además de los carteles anunciando los descuentos, muchos clientes se han guiado por el tacto. En el estand de Cabilto Piel, de Valladolid, la gente no dudaba en palpar sus 750 prendas de cuero y los 220 abrigos de peletería. Los precios, aplicado el descuento, desde los 120 de una prenda de cuero hasta los 3.000 de lo más exclusivo en peletería. «El cliente en general entiende bastante y no viene a por cosas baratas y malas. Busca calidad y precio», ha subrayado el encargado, Luis Miguel Borja, quien ha apuntado que, «como es lógico, aquí en el norte se demanda más prenda de abrigo».

Bolsos de corcho

En la feria de Stock no faltan las curiosidades, como un stand con bolsos, carteras, gorros y correas de reloj fabricadas en corcho, llegada desde Cantabria. «Es la primera vez que taremos estos artículos y están llamando la atención», ha detallado la dependienta, Angélica Espinoza. Muchas personas preguntaban por la durabilidad. «Es impermeable, completamente ecológico y se puede lavar con un jabón neutro», les ha aclarado.

También se han dado cita veteranos, como la Cuchillería Albacete. «Hemos estado en 12 ediciones, así que la gente ya nos conoce», ha comentado su responsable, Luis Gómez Mariblanca. Su consejo para conseguir los mejores descuentos, comprar artículos de precio alto. «En un pelador de patatas te ahorras algo, pero en un buen cuchillo de cocina la rebaja es de 30 ó 40 euros», advirtió. Los interesados podrán seguir sacándole partido a las ofertas hasta el domingo, de 11.00 a 21.00 horas. La entrada tiene un precio de dos euros y es gratis para menores de 14 años.