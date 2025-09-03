Una caravana itinerante fomentará el uso del euskera en los barrios de Barakaldo Esta iniciativa gratuita dirigida a familias arrancará el viernes en el parque de la finca Munoa

La concejala de Euskera junto a responsables de Hala Dzipo y quienes han participado en la creación de la caravana.

Laura González Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:50

Con el objetivo de fomentar el euskera el Ayuntamiento de Barakaldo ha puesto en marcha 'Faktoria Ibiltaria', una iniciativa itinerante que recorrerá a lo largo de este mes de septiembre varios barrios ofreciendo actividades lúdicas dirigidas a las familias. Este proyecto, preparado por la asociación Hala Dzipo, irá sobre ruedas, en una caravana diseñada y creada gracias a la colaboración de profesores y alumnos de varios centros de formación profesional (Tartanga, Iurreta y Tknika, el centro de Innovación Aplicada de FP del País Vasco).

El vehículo, que está equipado con todo lo necesario para ofrecer actividades infantiles, arrancará este viernes, y se situará en el parque de la finca Munoa. El próximo día 12 estará en la plaza del ajedrez, en Bagatza; el 19 en el parque Zamalanda, en Urban, junto a la ría, y el 26 en la Herriko Plaza.

«El euskera debe salir a la calle y este proyecto es una oportunidad perfecta», ha destcado este miércoles en su presentación Iratxe Foces, concejala jeltzale encargada del área de Euskera. Esta propuesta forma parte del programa Kilima Faktoria Euskarabilgunean, y la participación es libre y gratuita.

