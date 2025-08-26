El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Buscan a un hombre de 50 años desaparecido en Güeñes

El vecino de la localidad de localidad vizcaína salió de su vivienda este pasado lunes y ya no regresó

B. V.

Martes, 26 de agosto 2025, 15:02

Los Servicios de Emergencias de Euskadi buscan desde este pasado lunes a un hombre de 50 años de edad, después de que familiares denunciaran su desaparición en Güeñes. El varón salió de su vivienda y no regresó pasadas las horas, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Tras recoger la correspondiente denuncia de sus familiares, los Servicios de Emergencias establecieron un operativo de búsqueda, coordinado por personal técnico de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno vasco, en el que participan diversos recursos. Entre ellos, patrullas de la Ertzain-etxea de Balmaseda, efectivos del Grupo de Montaña de la UVR, un helicóptero y drones de la Ertzaintza, Bomberos y Policía Local de Gueñes.

La búsqueda se centra en zonas rurales de Galdames, Sopuerta y Sodupe, sitios frecuentados habitualmente por el desaparecido. La víctima es un varón de 50 años de edad, mide 170 cm, pesa 70 kg., tiene el pelo y barba blancos, así como numerosos tatuajes en el cuerpo y uno de ellos le cubre totalmente su brazo derecho.

En caso de poder aportar cualquier información sobre su paradero, la ciudadanía puede contactar con el teléfono de emergencias 112.

